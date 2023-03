Locutora Paula Chavarría se volvió a acordar de su ex y una crítica que le hacía

Paula Chavarría tiene muy presente una crítica que le hacía un ex

La guapísima locutora Paula Chavarría hizo una confesión en sus redes sociales que dejó mucho qué pensar.

Sin dar nombres, Pau se volvió a acordar de su ex (¿de cuál será?), pues comentó que había una persona que le criticaba que no supiera cocinar.

“Yo tenía un ex, no voy a decir quién (pero lo imaginamos), que me decía que yo soy un 10, pero como no sé cocinar, soy un menos 1. Me hacía sentir mal por el hecho de que no me gustaba cocinar”, confesó en sus historias de Instagram.

Incluso hizo una especie de encuesta para ver si eso realmente era importante para un hombre y, viendo los resultados, sí lo es.

La locutora Paula Chavarría no olvida la crítica que le hacía su ex. Instagram

Sin duda que Pau tiene muy buena memoria aunque pareciera que todo eso va quedando en el pasado, pues enseguida mostró una salidita a comer que tuvo y unas rosas que le dieron, por lo que pareciera que lo del ex es solo un mal recuerdo. Eso sí, contó el pecado pero no el pecador.

De hecho, hace unos días la página de La Roncha publicó un video en el que aparecía ella, o una persona muy parecida a ella, bien acompañada, abrazada y muy cerquita del que sería su nuevo galán.