Lorena Velásquez: La única en salir y volver a entrar a Dancing with the stars (Video)

La chef Lorena Velásquez tiene un récord bastante particular de su participación en la primera temporada de Dancing with the stars.

Ella es la única concursante, de las seis temporadas que han finalizado, que salió y volvió a entrar, pues fue expulsada en la tercera gala y regresó en la quinta para sustituir a Marcela Negrini, que abandonó por lesión.

Eso sí, cuando regresó lo hizo para quedarse, quedando en tercer lugar en el 2013 al lado de David Hernández.

[ Chef Lorena Velázquez viajó en avión junto a un exfutbolista famoso ]