Lorna Cepeda: ¡La “peliteñida” fue a dar al hospital!

Michael Rubí y Lorna Cepeda obtuvieron 21 puntos en la gala de este domingo. Foto: John Durán (Rafael Pacheco Granados)

La actriz Lorna Cepeda tuvo que ser llevada este martes a un hospital privado porque se lesionó el pie derecho y no puede ni ensayar.

La estrella internacional de Dancing with the Stars sufrió un pequeño accidente la semana pasada durante uno de los ensayos al tropezarse con el vestido que usó en la gala del domingo anterior. Los días pasaron y continuó con la dolencia.

Lorna no acostumbra a usar zapatos de tacón, solo anda en tenis, y eso la ha afectado mucho. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Su pareja, el bailarín Michael Rubí, contó al programa De boca en boca que el lunes cuando se reunieron para ensayar la coreografía de esta semana ya ella no aguantaba el dolor y no podía ni apoyar el pie en el suelo.

“Me dice: ‘bueno, yo me siento un poco mejor’, se quita la tenis, pone el pie y donde lo apoya dice: ‘no gordo, no puedo’ y bueno hoy martes en el mañana fue a rehabilitación. Teníamos ensayo a las 10 a.m. y ya se la llevaron hasta el hospital a hacerse unas placas como para ver que no fuera una lesión más grave y gracias a Dios no”, dijo el coreógrafo.

Lorna agregó que, según le explicaron, se trata de un problema muscular y que no tiene ningún hueso fisurado o comprometido.

“Podemos continuar tranquilos, felices, pues simplemente tratármelo y ya, seguir haciendo mis terapias y esperar a que se pase el maldito dolor”, dijo entre risas en el programa.