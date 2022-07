Lorna Cepeda revela de dónde viene el meneo de cabello de “la Peliteñida”

Lorna Cepeda llama mucho la atención en la pista de "Dancing with the stars". Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La actriz colombiana Lorna Cepeda le puso a su personaje de Patricia Fernández, en “Yo soy Betty, la fea” , una serie de rasgos que lo hicieron inolvidable, entre estos las frases que repetía todo el tiempo.

Están, por ejemplo, “Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino”, “¡Desgraciadas!” y “La pobreza me está respirando en la nuca, Marce”.

En una entrevista con el programa “La movida”, de RCN, contó de dónde salió el famoso meneo de cabello que caracterizaba a “la Peliteñida” y el origen sorprendió a muchas personas porque confesó que lo tomó de una amiga que, curiosamente, también se llamaba Patricia.

“Cada vez que alguien le caía pesado, ella le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo’”, explicó la actriz a la que ahora vemos en el programa de Teletica “Dancing with the stars”.

Lorna Cepeda hizo historia con su papel en "Yo soy Betty, la fea". Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Así, poco a poco, fue como armó a la popular Peliteñida, algo que no fue del todo sencillo; contó que al principio se sentía muy tímida con el personaje, por lo cual al inicio la frase: “Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino” le salía con menos fuerza; sin embargo, con el paso del tiempo se apropió de esas palabras y le fueron saliendo con más naturalidad.

[ Lorna Cepeda cuenta cómo nacieron las frases que decía en “Betty, la fea” ]