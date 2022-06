Lorna Cepeda cuenta cómo nacieron las frases que decía en “Betty, la fea”

La colombiana Lorna Cepeda baila con el tico Michael Rubí. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La actriz colombiana Lorna Cepeda llevó a la televisión un personaje que, sin duda, permanecerá en la memoria de todos los que han visto “Yo soy Betty, la fea”.

Patricia Fernández, a quien llamaban “la Peliteñida”, fue una de las protagonistas indiscutibles de la telenovela creada por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Rivero.

La poca experiencia que Lorna Cepeda tenía entonces como actriz se acopló muy bien con el elenco de actores estelares en el que estaban Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez.

Ese equipo convirtió la historia de Betty en un bombazo internacional que llegó incluso en el 2010 al libro Guinnes de los Récord por ser la telenovela más exitosa.

El personaje de "la Peliteñida" es uno de los más recordados de la telenovela. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Lorna, a quien vemos ahora en el programa “Dancing with the stars”, de Teletica, al lado del bailarín Michael Rubí, tiene muy frescas en la memoria las frases que “la Peliteñida” repetía en la novela y que tanta gracia les hicieron a los espectactadores: “Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino”, “¡Desgraciadas!” y “La pobreza me está respirando en la nuca, Marce”, son solo algunas.

En una conversación con el programa “Saltar Intro”, del medio peruano El Comercio, Lorna explicó cómo nacieron estas frases

”El personaje de Patricia estaba peleando con las del cuartel (de las feas). Y me salió del alma ese ‘¡Desgraciadas!’, con ese… como con la garganta de la ira que en el momento le hicieron agarrar a Patricia. Y me acuerdo que el director (Mario Rivero) me dijo: ‘Solo tú puedes decir el desgraciado ahorita’”, cuenta Cepeda.

De ahí en adelante, el director le pidió que siguiera diciendo el ‘desgraciado’ --que estaba en varias ocasiones en el guion-- con ese tono. “Ese desgraciado lo tienes que seguir diciendo así tal cual siempre”, le dijo.

Lorna Cepeda y Michael Rubí parece que hicieron buena química.

De igual manera, contó que al principio se sentía muy tímida con el personaje, por lo cual la frase “Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino” le salía con menos fuerza; sin embargo, con el paso del tiempo se apropió de esta.

“Al principio yo estaba tímida, pero a medida que iba agarrando el personaje le empecé a dar un poquito de color a las frases que estaban en el guion”, explicó.

¿Y cómo nació la frase ‘la pobreza me está respirando en la nuca, Marce’?

Cuenta Lorna que surgió de la genialidad de Fernando Gaitán, el guionista. “Esa me la escribió Fernando, por supuesto. Fernando era absolutamente genial”.

Finalmente, habló un poco dl personaje de “la Peliteñida”, ya que a pesar de que muchos la juzgaban, la actriz recuerda que, según la historia de la novela, Patricia no la estaba pasando para nada bien.

“No podíamos juzgar al personaje por muy superficial que tú creyeras que era, sino meterte en lo que ella estaba sufriendo. Estaba pasando por una pérdida monetaria, por la pérdida de un matrimonio. No sabía qué hacer, no sabía hacer absolutamente nada y no tenía herramientas para salir adelante”.

