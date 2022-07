Lorna Cepeda le dio un “rico” recibimiento a su prometido que vino a Costa Rica

El prometido de Lorna Cepeda llegó al país y la verá en primera fila el domingo. De boca en boca.

La actriz y participante de Dancing with the Stars, Lorna Cepeda le dio un “rico” recibimiento a su pareja y prometido Juan David Morelli, quien llegó la noche de este miércoles a nuestro país para apoyarla.

En un pase en vivo del programa De boca en boca, que hicieron desde un restaurante en donde estaban almorzando, la “Peliteñida” presentó a su amorcito, quien la verdad se portó muy amable y simpático.

“Vino anoche (miércoles) y estamos supercontentos, yo estoy feliz porque me va a hacer barra este domingo”, aseguró Lorna con una sonrisa que no le cabía en la boca.

[ Lorna Cepeda estará lejos de su prometido mientras participa en Dancing, ¿o se lo traerá? ]

Por su parte, Juan David dijo que el recibimiento que le dio su prometida fue muy rico.

“El recibimiento estuvo rico, llegué tarde, casi a la una de la mañana pero gracias a Dios rico, estuvo muy rico y ya vine a apoyarla y a consentirla”, comentó.

Además, contó cómo fue el momento en que le pidió matrimonio a la famosa actriz.

“Fue muy bonito, en una iglesia en Cartagena. Estábamos comiendo con unos amigos y vimos un matrimonio que estaba pasando en una de las iglesias de ahí y me antojé, le pregunté que si se casaría conmigo, me dijo que sí y me arrodillé y le pedí la mano”, afirmó el galán, quien el próximo domingo estará en primera fila para ver de cerquita los meneos de su machota.