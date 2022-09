¡Los campeones regresan a pista! Johanna Solano y Kevin Vera se reencontraron

Johanna Solano y Kevin Vera ganaron la quinta temporada de Dancing with the Stars en 2018. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

Los campeones de la quinta temporada de Dancing with the Stars regresarán a la pista este domingo.

Johanna Solano será la gran invitada del penúltimo programa de esta sétima temporada y volverá a bailar junto al mexicano Kevin Vera.

La participación de ambos fue tan sorprendente en el 2018 que la exreina de belleza se convirtió en la primera mujer en ganar esta competencia de baile en el país.

Kevin y Johanna eran explosión pura en el escenario y, según adelantó el bailarín mexicano, así será este domingo cuando vuelvan a bailar juntos.

Conversamos con Kevin, quien confesó que estaba muy feliz de volver a su expareja.

Johanna y Kevin volverán juntos a la pista este domingo. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

- ¿Cómo fue ese reencuentro con Johanna?

Gracias a Dios se volvió a dar la oportunidad de regresar a la pista y ella está superemocionada, igual yo también de volver a bailar con ella, y ha sido súperpadre el reencuentro.

Yo que vengo de México no hay como el contacto con ellos y pues es padre volverla a ver después de mucho tiempo.

- ¿Siguieron en contacto después de terminar el programa hace cuatro años?

A veces pues hablábamos por mensajes o comentando historias (de sus redes sociales), igual como ella tiene sus competencias y trabajo, igualmente yo he tenido competencias y mucho trabajo. A veces uno no pasa como tanto tiempo ahí pegado al celular, pero sí, nos mandábamos algún mensajito por ahí.

¡Al fin ganó una mujer en Dancing with the stars! Johanna Solano se coronó como la campeona de la quinta temporada

Hace cuatro años cuando les tocó competir juntos se veían más carajillos. Instagram

- ¿Fue decisión de ella volver a bailar con usted?

Como he visto que algunos invitados han estado llegando yo le pregunté (a Johanna) que cuando venía y producción también estaba checando (viendo) eso. Ella igual tenía las ganas de bailar y fue como parte de los tres, pero más de producción.

- ¿Cómo han estado los ensayos con ella?

La coreografía sí está un poquito fuerte realmente, no es tanto la expectativa de calificaciones como la temporada pasado o como si estuviéramos en competencia, pero si tenemos la expectativa del público y por eso queremos dar un excelente show, una buena coreografía y pues se nos dio la oportunidad de hacer una coreografía bastante buena, compleja y también fue gracias a la ayuda de Erick (Vázquez) y Jaz (Jazhell Acevedo, porque siempre estamos tratando de apoyarnos en todo.

- ¿Qué nos puede adelantar de la coreografía, es completamente nueva o ya la habían bailado?

Es una mezcla ahí de estilos que fueron los que siento que mejor bailamos durante la temporada y que nos gustaron mucho bailar, pero ahí se las dejo de sorpresa para que la vean el domingo.

La coreografía es completamente nueva y hemos estado trabajando duro esta semana para que se vea un buen show.

- ¿Qué han conversado en los entretiempos de los ensayos?

De las anécdotas de algunas coreografías, siempre es una pura risa, de las veces que nos equivocamos, de las lesiones, dolores, las acrobacias... Uno siempre recuerda esas puestas (en escena) y claro, de las coreografías favoritas, ha sido muy linda la convivencia con ella.

Bailarín de Gabriela Jiménez reveló porqué regresó a Dancing más rellenito

En esta temporada el mexicano bailó con Gabriela Jiménez, pero hace rato quedaron eliminados. Instagram

- ¿Ya han hablado de cuál pareja será la ganadora esta temporada?

De eso ahorita no hemos platicado porque estamos enfocados en tratar de que la coreografía salga súperbien y yo como bailarín apoyo a todas los coreógrafos que me parece han hecho un gran trabajo.

- Quedan solo dos programas. ¿Qué va a hacer después?

Así termine el programa estoy uno o dos días más acá, pero igual yo tengo mi compañía de baile allá en (Ciudad México) México, en una universidad donde doy clases, como director de la compañía de baile de salón. Mis alumnos siguen ensayando, siguen aprendiéndose coreografías para los shows que estamos dando allá y, pues me toca regresar a entrenar a mis chicos, y a seguir capacitándonos más para ir a mayores competencias y mejores shows, y esperando primero Dios que me llamen de nuevo para una siguiente temporada, para poder venir de nuevo.

Esta temporada Kevin además ha logrado bajar seis kilos peso de tanto ensayo, entrenamientos y tener una dieta especial. Instagram

- Esta vez no logró quedar campeón. ¿Qué le dejó esta temporada personalmente?

A mí me encanta este formato, venir a bailar, a conocer a la estrella que me toque y las tres temporadas me las he pasado muy bien, tanto con Johanna como con Coco Vargas y Gaby (Gabriela Jiménez) y la verdad esta vez me llevo una gran amistad con Gaby, que lo hizo súperbien y estoy muy orgulloso del trabajo que hizo a lo largo de estas galas.

Me voy contento con las puestas que pude apoyar, el opening (gala 11) que monté que también fue un reto bastante padre como coreógrafo y todo eso también me motiva muchísimo.