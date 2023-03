Los Chillax contaron las congojas que vivieron durante viaje a la India

Los hermanos Diego y David Valverde, del grupo Chillax, estuvieron de invitados en el pódcast “Por el mundo con Naty y Kike”, de la presentadora Natalia Rodríguez y su amigo Enrique Rivas, donde contaron el montón de congojas que vivieron durante el mes que estuvieron mochileando.

Los artistas jalaron de viaje por el mundo y la India fue uno de sus destinos.

Entre todas las curiosidades que contaron, estuvo una que llamó la atención, pues aunque la mayoría de gente piensa que la India es un lugar muy pobre, ellos durmieron en una mansión, que tenía hasta mayordomo, aunqye también tuvieron experiencias muy rudas.

“Nosotros vimos las dos partes de la India, estuvimos en la casa de los embajadores de Costa Rica, con mayordomo y donde nos cocinaban de todo.

“Pero también vivimos la verdadera India, donde no hay manera de que te caiga bien la comida y, por ejemplo, si tenés diarrea no hay papel higiénico. La primera regla es no comer en la calle, conocimos unos polacos que les dio salmonela por comer en la calle, ya que ahí hasta cocinan en el suelo”, contaron.

Señalaron que también sufrieron con los benditos baños de hueco, pero especialmente con la falta de papel higiénico, porque se tenían que lavar con una manguera que todos los demás se metían por todos lados.

Sin duda, la India es un lugar al que muchos desean ir, pero para el que no todos están preparados.