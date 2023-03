Participante de Force Masters hizo ruda confesión en redes sociales

El participante de Force Masters William Mora dio un mensaje en sus redes sociales que llamó mucho la atención, pues desconocíamos que fuera tan cercano a Dios.

William Mora participante de Force Masters. Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El musculoso grabó un video en donde hablaba de que a pesar de los problemas y obstáculos, no estamos solos, pues hay un ser supremo que no se olvida de nosotros.

“Desde el año pasando vengo sufriendo pruebas muy difíciles, me ha costado mucho porque afectan mi vida una y otra vez. Al principio no se nota, uno piensa que es un día, una semana o un mes, difícil y es ahí donde empieza uno a notar que hay cosas que no están bien”, señaló.

Él se puso como ejemplo, ya que según contó, el mundo se le vino abajo y se dio cuenta de que era por haberse alejado de Dios.

17/02/2023. Teletica, Sabana Oeste. Hora: 05:30 p.m. FOTOS EMBARGADAS HASTA LA TRANSMISION DEL PROGRAMA 2 POR TELETICA EL DOMINGO 26 DE FEBRERO. Grabación del segundo programa de Force Masters en las instalaciones de Teltica en Sabana Oeste. En la foto, el competidor William Mora, segundo clasificado de la noche por tiempo. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

“El año pasado tenía seis negocios a mis 31 años, un proyecto de casa, carro, una familia exitosa, a nivel deportivo creciendo rapidísimo. No dejaban de llegar las bendiciones, pero de repente, todo empieza a venirse abajo, ya tengo la mitad de los negocios y me toca valorar más las cosas que realmente debería de tener en mi vida.

“Empecé a perder tiempo (de calidad) con mi familia, con las cosas importantes y es donde veo muchas pruebas, me vengo abajo a nivel financiero, personal y deportivo. Desde el año pasado no han parado de venir pruebas y me doy cuenta de que lo que está pasando es que me olvidé de Dios, que es el proveedor de todo lo que tengo y que de una forma u otra, quiere llamarnos la atención y decirnos que estamos alejándonos de Él”, comentó.

LEA MÁS: A Melissa Durán su hija menor le quitó un peso de encima

William dijo que siempre hay una luz, pero que hay que acercarse a Dios porque es el único que puede ayudarnos.