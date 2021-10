Los Plancharanga confiesan que las peleas entre ellos hacen que el brete salga mejor

Los cantantes Gastón Guevara y Angie Valverde son pareja desde hace cinco años y tienen su propio proyecto musical. Instagram Los cantantes Gastón Guevara y Angie Valverde son pareja desde hace cinco años y tienen su propio proyecto musical. Instagram

Las piezas corta venas, conocidas como música plancha, se cantan mejor cuando se está de cabanga o pasando un mal momento con la pareja.

Y eso lo saben muy bien los cantantes Angie Valverde y Gastón Guevara, quienes tienen cinco años de ser novios y tres de estar breteando juntos con su proyecto musical Los Plancharangas.

Ellos son otro ejemplo más de que se puede llevar la fiesta en paz cuando se es pareja y se trabaja en lo mismo.

Ambos aseguran que cuando no logran arreglar sus diferencias como pareja antes de subir al escenario terminan cantando con más ganas y mucho sentimiento, al punto que la actuación les sale perfecta.

La música plancha y de charanga (bailar) es la que interpretan juntos por ese el nombre del dúo. Instagram La música plancha y de charanga (bailar) es la que interpretan juntos por ese el nombre del dúo. Instagram

Ellos en su repertorio tienen piezas en las que se tiran uno al otro y las mezclan con humor y esto hace que al final el público ni cuenta se da que andan agarrados.

“A veces es complicado separar un poquito lo laboral de lo sentimental porque como socios surgen diferencias y alguno de los dos lo termina mezclando el problema con la relación, pero ahí es donde el otro mete el freno y dice, ‘suave’. Pero donde se pone fácil y es un vacilón es cuando estamos agarrados y hay que empezar el show porque nos tiramos duro, entonces la gente disfruta un montón”, mencionó Gastón.

Una vez que termina el show quedan tan felices de lo bien que les salió que atrás quedan los problemas y regresan a la casa más enamorados que nunca.

“Es parte de la madurez que ya vamos teniendo como pareja y como socios porque ya uno entiende que hay una línea que separa una relación de la otra”, mencionó Angie.

Celos bajo control

Otra cosa con la que han tenido que lidiar y aprender a madurar juntos como pareja y como músicos, es el saber reaccionar y no dejar que entren los celos en juego cuando alguna seguidora o seguidor se quiere ligar al otro al terminar alguna presentación.

Y es que según contó Angie, a veces las mujeres suelen ser más lanzadas cuando andan con algunos tragos adentro o nunca falta el borracho que no entendió que hay algo más que una relación laboral entre ellos.

Al dúo Los Plancharangas los pueden seguir en Instagram, donde se la pasan compartiendo parte de sus presentaciones. Archivo Al dúo Los Plancharangas los pueden seguir en Instagram, donde se la pasan compartiendo parte de sus presentaciones. Archivo

“Gastón no es el más guapo del mundo, yo lo sé (risas), pero vieras que es un vacilón porque las chavalas que lo van a ver como que le coquetean y así, y es bastante complicado manejar eso, pero me tocó aprender a controlarme”, confesó.

“Una vez había un grupo de amigas que andaban de despedida de soltera y resulta que terminando el chivo lo llamaron para invitarlo a seguir la fiesta con ellas y es que, muchas veces el público que apenas nos conoce creen que somos hermanos”, agregó.

Gastón dice ser más controlado en ese sentido y que a él no le afecta que le manden tragos a su mujer porque al final él también termina invitado, entonces saca provecho de la situación y lo que hace es vacilarla con que le salió un admirador.

Huele a queque

Angie y Gastón, además de vivir juntos desde hace más de tres años, son padres de la pequeña Mila, quien en diciembre cumple dos añitos. Además, cada uno tiene otro hijo de una relación pasada.

El amor entre ellos ya está tan cocinado que el próximo 29 de enero se casarán de manera civil en un hermoso lugar de Heredia.

Ahorita, de hecho, están terminando de correr con los últimos detalles de la boda, aunque lo más importante para toda novia, que es el vestido, ya está esperando en el armario desde principios de año.



Los músicos contaron que por suerte este año han visto más la luz en cuento a contrataciones porque al inicio de la pandemia la vieron fea. Foto: Jorge Navarro Los músicos contaron que por suerte este año han visto más la luz en cuento a contrataciones porque al inicio de la pandemia la vieron fea. Foto: Jorge Navarro

“Aquí estoy haciendo la dieta keto a ver si entro en el vestido (risas), me lo compré sabiendo que no me quedaba para obligarme a bajar de peso porque solo así puedo”, dijo la cantante.

Gastón dice estar convencido que ya llegó el momento de formalizar más la relación y el fortalecer aún más el proyecto de vida que tienen juntos, por eso no dudó en sorprenderla con el anillo de compromiso el año pasado.

“Yo creo que por eso es que Angie ya no me cela tanto en lo chivos porque seguro ya siente que me amarró cuando le di el anillo”, dijo muerto de risa.

Un gran equipo

Si de algo están convencidos ambos desde que decidieron ser algo más que colegas es que juntos han hecho un gran equipo, tanto en la casa como en el brete.

“Los dos disfrutamos demasiado la música, disfrutamos montones lo que hacemos. Angie me ha impulsado a la parte del humor, y ya grabamos lo de las parodias, como que mutuamente nos vamos apoyando en una cosa y en la otra.

“Yo era cero plancha y ahora canto plancha y hemos ido creciendo juntos en ese sentido y lo más bonito es que tenemos metas muy claras y todas en conjunto, entonces es bonito trabajar con la pareja porque también se tiene ese apoyo, no solo en lo laboral sino también en la parte emocional porque comprende más la situación”, dijo el cantante.

