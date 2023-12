Los Súper Amigos están todos agüevados porque quedaron fuera de los toros de Zapote a última hora

25/12/2023. Redondel de Toros de Zapote, 03:00 p.m. Primera corrida de las fiestas de fin de año en el Redondel de Zapote, donde las graderías lucieron llenas. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El grupo de los toreros improvisados, conocido como Los Súper Amigos, serán los grandes ausentes de las corridas de toros de Zapote, que arrancaron el lunes 25 de diciembre y estarán hasta el próximo 7 de enero.

En La Teja, conversamos con Jonathan Monge Araya, integrante y encargado del grupo Los Súper Amigos, quien muy amablemente nos contó por qué no estarán en las famosas corridas.

“Los encargados del redondel de Zapote, desde que inició de año, nos pidieron que estuviéramos con ellos este diciembre, pero a la hora de acordar costos no llegamos a un acuerdo económico, con temas de salarios; nos agarraron fuera de base porque contábamos con que íbamos a estar con ellos, después se le hizo una solicitud a canal 6, pero el presupuesto que utilizan para nosotros ya lo habían gastado, entonces estamos fuera”, comentó Monge, quien hace el personaje de Robin.

Para estos siete integrantes es una situación bastante triste, ya que han sido una de las atracciones principales en el redondel, ofreciendo espectáculos llenos de emoción y talento.

“En nuestra página de Facebook llamada Los Súper Amigos- Los originales de Zapote, hemos recibido muchos comentarios de las personas que nos quieren y nos han tomado aprecio a lo largo de este tiempo, la gente siempre nos recuerda porque regalábamos un calendario y había niños que ya tenían la colección”, agregó Jonathan.

Como vieron tal respuesta del público, corrieron a buscar algún patrocinador que los ayudara a meterse a la arena, pero el tema ha sido un poco tedioso.

“Es complicado, porque prácticamente todas las empresas tienen el presupuesto gastado, por ejemplo, se contactó a diez empresas que nos conocen, nos quieren, pero no tienen presupuesto para fin de año; y aun así nos quieren para el próximo año”, expresó Araya.

El grupo Los Súper Amigos es muy conocido por su participación en los toros. Cortesía

Estos muchachos han participado en los toros de Zapote y Palmares.

Araya confesó que el año pasado ellos estuvieron en Palmares, pero en la segunda semana se fueron a disfrutar a Zapote y un patrocinador que estaba presente en el redondel los quería para este fin de año, pero nunca se comunicaron con ellos. Asegura que si sale uno de última hora, ellos se mandan al ruedo.

“Sería muy bueno que esa empresa o alguna otra, nos contacte a último momento y entraríamos a las corridas”.

Con todo listo

Los Súper Amigos, durante el inicio del 2023, han trabajado arduamente con coreografías, bailes y sus infaltables trajes de Capitán América, Linterna Verde, Sub Zero, Luigi y Robin.

“Siempre he sido una persona que me gusta tener todo anticipado y con precaución, los trajes ya están listos y la preparación de los siete integrantes es la misma, este año ya teníamos las coreografías para bailar con el público, como retornaron de nuevo los 80′s en baile y música, teníamos todo planeado y lo único que no hacía falta era el sí para ingresar al redondel”, contó el representante.

Sin entrada extra

Para poder asistir al redondel, este grupo de compas hacen muchos sacrificios, ya que deben dejar sus trabajos personales y cada uno tiene que sacar vacaciones.

“La gente a veces piensa que uno va gratis a los toros, pero es un trabajo que nosotros realizamos, a pesar de que es una entrada de dinero extra, gracias a Dios, todos tenemos un trabajo estable, entonces lo que nos queda es disfrutar las vacaciones con la familia; aunque siempre dejamos todo planificado para esta época.

“Nosotros tenemos mucho tiempo de estar en los toros porque antes de que se conformara el grupo todos íbamos al redondel como improvisados y ahora a muchos nos tocará quedarnos en la casa y posiblemente alguno vaya a una o dos corridas.

“Esta situación es como cuando uno termina con una novia, se siente un vacío de saber que no vamos a estar en los toros a pesar de que hay tres opciones”.

Los grupo esta conformado por siete integrantes. Cortesía

Estos muchachos han participado en los toros de Zapote y Palmares.

Los Súper Amigos se creó hace más de 10 años luego de que un famoso night club ideara tener su propio grupo de toreros improvisados dentro del redondel de Zapote. Años después siguieron ellos solos con apoyo de otros patrocinadores, este año este grupo quería hacer el retiro oficial del grupo.

LEA MÁS: Toros del 6 tendrá un pequeño, pero gran narrador de toros en sus transmisiones desde Palmares

“En redes compartimos un video de despedida, la idea no era retirar el grupo así, queríamos hacerlo en grande, nos hubiera gustado hacerlo donde nacimos, en nuestra casa, Zapote”, comentó Araya.

Este año sería el cuarto consecutivo que este grupo no participa en los toros, ya que al principio hubo una bronca con la Municipalidad y los otros dos no estuvieron presentes por el tema de la pandemia.

Es importante recordar que estos muchachos también la pulsean en otras actividades para darle entretenimiento al público, si usted los desea contactar, puede hacerlo al número 8812-2904.