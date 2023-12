Toros del 6 tendrá un pequeño, pero gran narrador de toros en sus transmisiones desde Palmares

Los Toros del 6 iniciarán las corridas de fin y principios de Palmares el próximo 25 de diciembre a las 3 p.m.. (JOHN DURAN)

Un pequeñín, de tan solo 6 años, será la sensación este año en los Toros del 6 en las corridas de fin y principio de año.

Se trata de Gael Sibaja Arias, vecino de Punta de Riel de Roxana, de Pococí, quien narrará algunas montas de toros junto a los ya experimentados Roberto Hidalgo, Freddy Rojas y Jorge Arturo González, “Cañero”.

Frederick Fallas, productor de Repretel, contó que fue a través de las redes sociales que descubrieron a “Gaelito” y que al ver su gran talento no dudaron en ficharlo.

Su papá, don Rafael Antonio Sibaja fue por muchos años montador de toros y desde hace cuatro se dedica a la narración en diferentes redondeles del país y fue gracias a él que el pequeño se enamoró de las corridas.

Gaelito lo único que tiene pequeño es el tamaño porque es un gran narrador y conocedor de toros. (JOHN DURAN)

Según contó don Rafael, el año pasado le dio la oportunidad de narrar una corrida en el rancho San Miguel, en la Suerte de Ticabán, y él lo grabó y lo publicó. Dicho video lo compartieron en redes sociales y tiene miles de reproducciones.

“Llegó y me dijo: ‘papá, yo quiero narrar el toro de ese muchacho que viene’, él es muy admirador de la monta de Michael Torres, de una agrupación, y le digo: ‘no papito, aquí me están pagando, Dios guarde se jale una torta aquí', al final le di el micrófono y ese día fue un boom. Este güila con esa narración la pegó”, mencionó el orgulloso padre.

Gaelito, por su parte, nos dijo que a él la narración no le gusta sino que le encanta y que sueña con llegar a ser montador de toros cuando esté más grande.

Además, está muy feliz de narrar en las corridas de Palmares, porque aún no conoce ese gran redondel, que recibirá a todo el elenco del 6 del 25 de diciembre al 3 de enero.

“Yo nací casi que en los redondeles. Estuve un día a la par de un toro, siempre que hay corridas en Nashville de Roxana y me pongo a la par del toro, es algo que no me da miedo”, dijo muy feliz.

Don Rafael Sibaja (azul) es el padre de Gael y también es narrador de toros. (JOHN DURAN)

Don Rafael contó que Gaelito estará solo en tres corridas, que fue al acuerdo que llegó con Repretel, porque no quiere exponerlo mucho y hay que cuidarle su voz.

“Ahora en la mañana me decía: ‘papá, un sueño hecho realidad’. Yo le digo a él: ‘mi amor, yo con la edad que tengo y con los años que tengo de andar narrando y nunca he tenido una gran oportunidad como esta que tiene usted’, deseara que algún día me salga, por eso le digo que hay que aprovechar la oportunidad, le doy muchos consejos y todo y él está contentísimo, deseando y esperando que llegue el 25 de diciembre para estar ahí”, dijo don Rafael.

Frederick Fallas mencionó que a Gael se le hizo un contrato igual como al resto de humoristas y narradores que estarán en la transmisión, solo que obviamente fue firmado por su papá.

Otro gran debut

El productor del canal de La Uruca además reveló que este año en la Selección del Humor también habrá un debutante.

El imitador Marvin Ballestero, quien recientemente se incorporó al equipo de humoristas del programa Pelando el ojo, también fue contratado para que esté en las corridas.

Él compartirá micrófonos con algunos de sus compañeros de la radio como Norval Calvo, Katherinne González, Edson Picado, Roque Ramírez (con sus personajes de Doña Merry y Misael Ramírez).

También estará el humorista Franklin Vargas en la tarima principal, así como Fabián Murillo, Ayran Morales y Juan Diego Ramírez Bonilla, todos ellos con sus personificaciones en las graderías.

"El semental"; es decir, Misael Ramírez también estará este año en la transmisión de toros. (JOHN DURAN)

A parte de ellos, estarán Andrés Zamora “Padre Mix”, Davis Núñez, Charlyn López, entre otras caras conocidas.

Este año, por segundo consecutivo, tendrán un campeonato de monta de mujeres, seis ticas y dos nicaragüenses, cuya ganadora podrá llevarse 1 millón de colones. Campeonato de monta de hombres también habrá como todos los años.

Frederick también nos adelantó que previo a las corridas del 1° de enero de 2024 tendrán una programación especial, a las 7 p.m., con un campeonato de monta americana para todos aquellos que les gusta esta modalidad.

11/12/2023/ Presentación del elenco de Los Toros del 6 de Repretel / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Y para premiar al público por preferir Repretel desde hace 30 años estarán rifando un carro, una Vespa y un viaje en crucero a través de la activación de un código QR. Mínimo tienen que tener 8 códigos y el primero lo darán en la transmisión del Festival de la Luz que es este sábado 16 de diciembre.

