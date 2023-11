Imitador de Pelando el Ojo descubrió su talento haciéndole bromas a sus vecinos

Marvin Ballestero inició en radio Monumental en el 2017 tras ingresar como encargado de controles.

El locutor y ahora imitador Marvin Ballestero siempre supo desde pequeño que la radio es su mayor compañera.

Este turrialbeño de nacimiento, de 36 años, tiene seis vueltas al sol trabajando en radio Monumental (93.5 FM), donde inició como controlista y ahora es hasta productor.

Hace poco más de un mes se convirtió en uno de los cuatro nuevos imitadores de Pelando el Ojo, por lo que ahora está al otro lado de la cabina.

Conozca un poco más de este vecino de Heredia, quien curiosamente alguna vez quiso ser cantante.

- ¿Cómo nació el gusto por la radio?

Esto de la radio es una pasión tremenda y desde niño me enamoré. Cuando estaba niño dormía con una grabadora a la par de la cama, literalmente, no podía dormir con la grabadora al rincón porque me regañaban mis papás, entonces me obligaban a ponerla en el piso si la quería tener en el cuarto. Esto como que ya uno lo trae marcado.

- ¿Dónde aprendió lo que sabe de radio y a hacer cabina?

El clic nace porque antes era cantante juvenil cristiano (a los 18 años), era medio reguetonero y esas cosas, y resulta que cuando llegaba y me entrevistaban en Panamá o acá yo veía la radio y me enamoré de hacer radio, ahí yo dije: “Esto es lo mío”. Me gusta más estar metido en la cabina que dar entrevistas.

Ahí la radio me flechó, cuando veía a los locutores recibiéndome en una cabina de radio, pues yo sentía que eso era el cielo, entonces yo dije, “no, yo quiero estar en radio”.

El turrialbeño asegura que la radio es su mayor pasión desde niño.

- ¿Qué pasó con la carrera de cantante?

No, no, la dejamos cuando ya entro a la radio. Hace poco estuve cantando unos días con Carlos Guzmán en una actividad que tuvimos con los de Pelando el ojo, canté una canción de Carlos Rivera, fue un vacilón porque me dice como el mánager de Gaviota, “escoja, Pelando el ojo o Gaviota”. Sí me gusta cantar, pero de vez en cuando.

- Inició siendo controlista en radio Monumental, ¿es así?

Así fue como entré, como controlista, y poco a poco he ido escalando. Desde que ingresé a Monumental (2017) casi que solo yo hacía Pelando el Ojo en cabina, porque Norval (Calvo) es muy meticuloso en eso, y fue muy bonito porque también se me aceptó por esa parte.

Ahora hago controles de cualquier franja de horario, Nuestra voz, Noticias, 120 Minutos, Escenario Deportivo, la confianza se ha ido construyendo. En el 2020 se me abre la puerta de ser locutor comercial en los partidos de fútbol también (tras la salida de Róger Lizano).

- ¿En qué momento es que descubre que tiene el talento para imitar voces?

Me doy cuenta cuando hacía llamadas telefónicas con un primo para vacilar a los vecinos, en aquel momento estaban los teléfonos con libretas, y yo llamaba y hablaba como Matricio y Cesario, porque en aquel entonces salían regalando canastas de víveres de un supermercado y mandé a varias personas al parque de La Paz a recogerlas con cédula en mano y al final se daban cuenta que eso era una broma. Eso fue como a los 10 años que empecé a hacer voces e imitaba como la gente caminaba.

El imitador Marvin Ballestero dice estar muy agradecido con la gran oportunidad y confianza que le dio Norval Calvo, director de Pelando el ojo.

- ¿Y cómo se dio cuanta Norval Calvo que también sabía imitar?

Mientras yo hacia controles y demás, Christian Hernández me empezó a vacilar una vez, porque ya me había escuchado, y me dice, “usted tiene talento para imitar”, yo le pondría gran cuota a Christian de que fue un pelotero y le dijera a Norval que yo tenía talento para trabajar en imitaciones.

- ¿Cuáles personajes hace en el programa?

En el 2018 hice mi primera aparición imitando al “Profe” Giovanni Calderón y a Pablo Antonio Gabas, ahora tenemos a Claudio Ciccia, a Daniel Suchar, que dicen que somos gemelos al hablar, a la gente le fascina esa imitación, también tengo a Vladimir de la Cruz, el doctor Marco Boza y también al famoso Mariano Torres.

Igual estamos siempre trabajando en personajes, yo no paro de analizar el ámbito nacional para ir construyendo el proceso de más personajes.

- ¿Ha pensado o está en la planeación de un personaje propio?

Vieras que sí, de hecho tengo algunas opciones. En esto de los personajes uno siempre saca uno inspirado en una persona real y tengo unos perfiles muy, muy adaptables para que sean personajes, por características, por las formas que tienen de expresarse, en la mentalidad que tienen. Es muy similar a una imitación, pero el personaje no tiene límites y la imitación sí. Pero sí, estoy viendo la forma, si en algún momento presentamos un nuevo personaje.

Desde el 3 de octubre hay cuatro imitadores nuevos en Pelando el ojo: Marvin Ballestero, Sharon Mendoza, Sebastián López y Ricardo Carballo.

- ¿Cuánto tiempo lleva en Pelando el ojo?

Formalmente, desde que Norval nos presentó, tenemos mes y medio, la incorporación se dio el 3 de octubre.

- ¿Tuvo que dejar de trabajar en Central de Radios?

No, no, yo cumplo mi responsabilidad total en Central de Radios, ahí trabajo como productor, locutor, hago control máster y soy imitador en Pelando el ojo. Al tener diferentes labores dentro de la radio no tengo un horario, trabajo a toda hora.