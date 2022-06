Los Tigres del Norte harán homenaje a Vicente Fernández en Parque Viva y Liberia

La última vez que los mexicanos vinieron a cantarle a los ticos fue en 2009. Archivo (Cortesía)

“Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar, mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían”, dice La Granja, una de las canciones más pegadas de Los Tigres del Norte en este momento.

Esta pieza, así como las clásicas La puerta negra, Pedro y Pablo o La reina del Sur, podrán escucharlas en vivo el próximo mes de agosto en Parque Viva o en la Cámara de Ganaderos de Liberia.

La banda de música regional mexicana confirmó su visita a Costa Rica este lunes, luego de 13 años de no venir.

La productora Noise Entertainment es la encargada de traerlos. Los conciertos serán el 13 de agosto en La Guácima y un día después en Guanacaste.

En el caso de Parque Viva, el concierto será en el Centro de Eventos Printea, completamente bajo techo, y será bajo un ambiente más de fiesta.

Alejandro Fonseca, productor de eventos, adelantó que la agrupación hará un homenaje a Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del año pasado.

“Desde que la banda hizo oficial su venida al país, por medio de sus redes sociales, nos han manifestado su alegría por regresar. De hecho nos informaron hace poco sobre el tributo que harán a Vicente Fernandez y afirman tenerle mucho cariño al publico costarricense, por eso tocarán solo éxitos”, dijo.

Hágale números

Si quiere ir a ver a los norteños, vaya haciéndole números y guardando platica porque el precio de entradas es variado.

En Parque Viva los precios van desde 35 mil colones (la general), hasta 1.250.000 colones las mesas VIP, que serán para 10 personas, o sea cada uno tendría que poner 125 mil colones.

Palco costará 70 mil colones y Preferencial de pie está en 100 mil colones.

[ Sonora Santanera confirma conciertos para agosto y anuncia que ganó disputa legal por su nombre ]

Mientras que en la Cámara de Ganaderos de Liberia las entradas costarán: 15 mil colones General; Palco 80 mil y VIP en 1.250.000 colones (mesa para 10).

También se anunció que los cantantes nacionales Vanessa González, Sinca Murillo, Marko Jara, Arlene Elizondo y Gabriel Morua serán los teloneros.