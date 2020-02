“Pues no sé, no me veo haciendo otra cosa porque ahora sí que toda mi vida he estado en los escenarios, siendo artista. De chica pensaba que me gustaba ser dentista y luego también me encantaba todo sobre el atletismo, era buena para correr y para las competencias con obstáculos, sin obstáculos, de salto de longitud, de salto de altura; todo eso me encantab y pensaba que podía ser atleta y artista. Pero al final las cosas se dieron para que yo fuera artista y el universo me ayudó para seguir por este camino que tanto adoro”, dijo Lucero en una entrevista con El Universal.