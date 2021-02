Sí, ya puedo hacer muchas cosas con la ayuda de la andadera, aunque solo no puedo, porque la pierna izquierda todavía está afectada. Yo leo mucho, me voy a mi escritorio y leo bastante. Me acuesto y levanto temprano y trato de hacer las cosas que hace todo mundo y siento que ya me acostumbré. Ahora hago ejercicios para curarme.