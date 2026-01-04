Luis "Lucho" Barahona, chileno de nacimiento, pero tico de corazón, falleció este 4 de enero de 2026. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

El actor y director teatral Luis Alberto “Lucho” Barahona será despedido con aplausos en la Compañía Nacional de Teatro este domingo.

Así lo dio a conocer el actor Gustavo Rojas, quien informó a través de sus redes que la vela se iniciará a partir de las 6 p.m.

Según la información compartida, a partir de esa hora el gremio artístico podrá despedirse de él con aplausos.

“Lo despediremos como él vivió: desde el teatro. Allí le daremos nuestro aplauso en su último telón”, dice la invitación.

Sin embargo, también se rumora que su cuerpo será velado en Funeraria del Recuerdo en San Pedro, en horas que aún no han sido confirmadas por su familia.

Lucho Barahona será despedido con aplausos y bajando el telón. (redes/Facebook)

Lucho Barahona falleció este 4 de enero de 2026, a eso de las 11 a.m. en el albergue de adultos mayores de San Pedro de Montes de Oca, donde permanecía internado desde hace más de un año.

Su internamiento en este lugar se dio luego de la muerte de su pareja sentimental Luis Alvarado, quien lo cuidaba.

El también actor sufrió un infarto dentro de la casa en la que vivían juntos y su muerte trascendió el 7 de enero de 2024, luego de que una vecina alertara a la policía que tenía días sin saber de ambos.

Luis Alvarado, pareja de Lucho Barahona, también falleció en enero de 2024 de un infarto. (Jose Cordero)

En aquel momento se dijo que Lucho había pasado al menos dos días junto al cuerpo sin vida de su pareja, pues al padecer de Alzheimer no sabía lo que había pasado. Es decir, Lucho y su pareja fallecieron casi en la misma fecha.