Lucy Frei cumplirá un sueño en la Teletón

Lucy Frei confía en los ticos para llegar a la gran meta. Cortesía.

La expresentadora de Multimedios, Lucy Frei, está con la piel de gallina, ilusionada y muy contenta porque este sábado podrá cumplir uno de los grandes sueños que tenía desde hace mucho tiempo: ser animadora de la Teletón.

Lucy será parte del elenco de conductores de la maratónica, que busca recaudar 500 millones de colones en beneficio del Hospital Nacional de Niños.

Este año y debido al Mundial de Qatar, la actividad se adelantó e iniciará a las 10:00 p.m., de este viernes y finalizará a eso de la medianoche del domingo.

La bella presentadora será parte del elenco juvenil, que va desde las 2:00 hasta las 5:00 a.m., de este sábado, aunque seguramente se quedará más tiempo colaborando en lo que se pueda, pues está muy metida con el objetivo.

Lucy Frei ya había estado pero en redes sociales de Teletón. Cortesía.

-¿Es cierto que debuta en Teletón?

Sí, he colaborado con Teletón en otros años pero nunca como animadora, me tocaba hacer redes. El año pasado estuve en el bus de David Pattey y andábamos recogiendo las donaciones. Pero este año, particularmente, me emociona porque he podido ver el proyecto más de cerca, de ver el detrás de escenas y a las personas que conforman Teletón, no solo los que están en la pantalla, sino a todas esas que están todo el año, que no comen, que no duermen y que tienen que hacer tantas cosas para llegar a una meta conjunta y por eso me emociona mucho, se me pone la piel de gallina de solo pensar que soy parte de algo tan grande y para un fin tan importante.

-¿Cuándo le dijeron y cómo se ha preparado para eso?

Me avisaron hace unos meses y la emoción fue muy grande, he leído mucho, he tratado de asistir a las reuniones y he tenido acercamiento con niños que han sido beneficiados por Teletón, eso también permite conocer el equipo con el que voy a trabajar porque me pusieron en el bloque juvenil, no sé por qué, pero voy a estar con Ari Arana, María Fernanda León, Melania Villalta. Sé que son muy apuntadas y entregan el corazón al cien por ciento.

-Usted es madre y sabe lo duro que es cuando un hijo se enferma, ¿qué le manda a decir a la gente para que colabore?

Si uno como madre ve que cuando un hijo tiene un virus o cualquier cosita, ya uno quiere arrancarse la piel y correr, cuando son afectaciones tan grandes uno tiene que apoyar a esos niños y a esas familias. A mí me tocó llevarlo al hospital dos veces ya y yo me quería sentar a llorar y yo veía a otras mamás y se me hacía el corazón un puño de ver lo fuertes que tienen que ser para acompañar a sus hijos que tienen unas enfermedades más graves.

Yo creo en la bondad de la gente y que vamos a llevar a esa meta, no es imposible, se puede donar por muchos medios, por SINPE Móvil, por mensaje de texto o por cuenta bancaria