Luis Carlos Monge llevará ¡A cachete! a canal 13 y podrá hacer algo que no podía en Multimedios

Luis Carlos Monge regresa con su nueva temporada de ¡A cachete! ahora por canal 13. (JOHN DURAN)

El periodista Luis Carlos Monge regresará el próximo 2 de febrero con su programa !A cachete!, pero esta vez por canal 13.

El presentador decidió cambiar de televisora luego de casi 4 años de estar en canal 8, de Multimedios, luego de la buena alianza que hizo con el Sinart (Sistema Nacional de Radio y Televisión) tras trabajar con ellos en los toros.

El espacio lo seguirá grabando en su casa, con el mismo equipo de producción propio, y se transmitirá igualmente los viernes a las 10 p.m., con repetición los sábados a las 9 p.m..

“He hecho una buena relación con el 13, la verdad nos ha ido superbién desde el año antepasado (2022) que empezamos a hacer los toros allá, hicimos Carne y Fuego, este concurso parrillero que acaba de terminar y ahora con los toros de nuevo, que nos fue espectacular en el rating y pues es tuanis trabajar con gente que uno aprecia y valora, hemos hecho buena química y el canal me está dando mucho apoyo y decidimos hacer el cambio”, dijo.

Luis Carlos graba su programa en la sala de su casa con su propio equipo de producción.

Luisca dijo estar muy agradecido con el 8 y reconoció que casi no tenía relación con los nuevos jerarcas de ahí y que eso también pesó para querer irse a la televisora del Estado.

Lo que lo tiene más feliz con el cambio es que ahora podrá invitar a otras personalidades que antes no podía entrevistar porque no los dejaban salir en el 8 aunque su producto no tenía que ver directamente con dicho canal.

“Ahora puede venir gente del 6 por ejemplo, que lo tenía prohibido siendo en el 8. Repretel no veía bien que fueran a algo de canal 8″, dijo.

¿Volverá Karel al programa?

Luis Carlos además nos adelantó que el primer programa de esta nueva temporada será muy especial porque no solo tendrá un invitado sino a varios.

“El primer programa va ser un especial de toros que incluye no solo talento de toros del 13, va a ir talento de toros de otros canales porque yo tengo muchos amigos afuera y gente que quiere apuntarse al chingue y es parte de lo que queremos hacer que la gente vea que ¡A cachete! no es una cuestión de rivalidad ni mucho menos, lo que la gente quiere ver ahí se los llevamos”, mencionó.

Entre los que estarán están ya confirmados Papi Pazz y Francisco “Chico” Blanco y están en conversaciones con Vinicio “Nicho” Vargas.

El músico Karel Hernández ya no saldrá más en el programa. Cortesía .

Además, comentó que la dinámica del espacio no cambiará y, que por supuesto, tendrá un músico que lo acompañe en cada episodio, la única diferencia es que ya no será Karel Hernández (el no vidente) porque éste decidió renunciar el año pasado y decidió respetar su decisión.

“Allan Conejo sigue con nosotros dándole bonito, que nos ha ido espectacularmente bien en rating con la inclusión de Allan, así que vamos con todo”, agregó.