A Luis Carlos Monge le salió caro ir a programa de ¡Opa!

Luis Carlos Monge quedó muy molesto con canal Opa por una fea situación (JOHN DURAN)

El periodista Luis Carlos Monge fue invitado a un programa de Opa y terminó llevándose un gran disgusto por una fea y complicada situación.

El comunicador estuvo en el programa Divinazzz, de Verónica González, donde lo pusieron en una incómoda situación que después fue sacada de contexto.

Monge fue al programa y la producción le solicitó que, en modo vacilón, simulara que ligaba a Verónica y lo hizo para sumarse a la dinámica.

Con lo que no contaba el periodista era que el video de esa situación fuera republicado en un espacio de ¡Opa! donde Erick Solís y Paula Chavarría contaron que él le había coqueteado a la exmiss Costa Rica.

“Luis Carlos Monge estuvo ayer aquí de invitado en Opa, en Divinazzz y prácticamente se le declaró a Verónica González, vamos a verlo”, dijo Solís para presentar el vídeo donde se ve cómo Luis Carlos dice que Vero llama mucho la atención y que cualquiera se pondría nervioso frente a una mujer como ella.

“¿Quién no se va a poner nervioso frente a una mujer como usted?, véase por un segundo en los ojos de los compañeros o los televidentes, usted es lo más perfecto que uno puede ver en la vida”, dice Monge en el video.

Aunque eso era parte de un pedido de la producción, en Trending Topics nunca lo aclararon y empezaron a hablar sobre la vida personal del periodista y hasta de una de sus exnovias.

“Yo fui a Divinaz, todo bien, no pasó nada, sí me pareció que estaban muy enfocados con mi soltería, pero yo no sabía cuál era la dinámica. En un momento ellos me dicen que haga, que simule como le echaría el cuento a Verónica, como que me la ligaría, una cuestión de la producción, yo traté de quitarme el tiro, porque tampoco soy muy diestro al respecto, pero lo hice, todo bien”, contó Luis Carlos en una conversación con La Teja.

Luis Carlos Monge y Verónica González en Divinazzz (Captura)

“Me molesta el trato que le dieron al material, con Divinazzz todo bien”

La molestia del periodista llegó cuando en redes sociales se topó con que habían usado el video en el otro espacio del canal.

“Mi sorpresa fue cuando veo a estos dos muchachos, agarrando el clip, como haciéndome ver a mí que yo fui a eso al programa y hablando cosas de mí que no son, incluso hablando de una novia que yo tuve y no sé qué, no sé cuanto. Yo no fui a eso, fui a colaborar de buena voluntad a un programa, sé que a todos nos cuesta, pero no pensé que una situación que ellos mismo provocaron, la usaran para dejarme en mal a mí”.

Monge agregó que la situación fue tan inesperada que hasta Verónica estaba incómoda, ellos tienen una buena relación de amistad, pero que siempre con mucho respeto.

El presentador de A cachete asegura que en Divinazzz todo bien, lo que no le gustó es que reutilizaran el video y lo sacaran de contexto, por eso se lo comunicó al productor del canal, Gastón Carrera, quien le aseguró que entendía la molestia.

El también luchador dijo que no quiere hacer una gran polémica, pero que es importante aclarar este tipo de situaciones y siempre hacer sentir cómodos a los invitados, como lo hace él en su espacio.

“La gente que viene a mi programa sabe que nunca voy a exponer a nadie, por eso el programa es grabado, porque a veces hay ciertas situaciones donde la gente me dice: ‘tal vez no debí haber dicho eso, quitemos eso’, no pasa nada, o uno mismo dice una tontera. La idea no es perjudicar a nadie, no es usar el material para humillar a nadie, el que viene a mi programa sabe a lo que viene”.