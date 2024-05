Luis Carlos Monge tomó una drástica decisión con su programa ¡A Cachete!

Luis Carlos Monge dio una noticia que tomó por sorpresa a muchos. (JOHN DURAN)

Luis Carlos Monge dejó impactados a sus seguidores al tomar una drástica decisión con respecto a su programa ¡A Cachete!

El comunicador se sinceró con su comunidad y mediante su cuenta de Facebook dio una noticia que a sus seguidores que no les cayó muy bien.

“Ha sido un viaje increíble de cuatro años y medio pasándola A Cachete. Un viaje, por el que estoy sumamente agradecido. Hemos tenido altas y bajas, pero siempre encontramos razones para seguir dándolo todo; sin embargo, hay realidades de las que no podemos escapar. Todos tenemos que comer”, escribió el comunicador.

Monge expresó que su programa ha tenido buena audiencia, pero no es suficiente para sostener el programa semana a semana sin apoyo de alguna televisora o patrocinadores, fue por eso, que tomó una decisión.

“De momento, haremos una pausa. Pero estoy seguro de que con la ayuda de Dios volveremos a pasarla a cachete. En serio, gracias por tanto”, concluyó.

Varios de los televidentes, al ver la pausa que hará el periodista, no dudaron en dejar su mensaje de apoyo y hasta dieron sus conclusiones.

“Siempre he dicho que ese programa va mejor en Canal 6. Yo siempre lo veo y me gusta, ojalá vuelva pronto”, “Desde que se pasó a Canal 13, se convirtió en una muerte anunciada, ojalá pronto puedas darle un nuevo aire”, “Hay cambios que perjudican el programa, sería importante retomar de nuevo a Karel. Éxitos en los proyectos”, “Que esa pausa no sea extensa y vengan muchas bendiciones”.

Recordemos que este programa se volvió a transmitir en Canal 13, a inicios de este año, todos los viernes a las 10 de la noche, con repetición los sábados a las 9 p.m.