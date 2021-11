Luis Enrique Bolaños deberá cumplir promesa a su colega Adrián Méndez

Adrián Méndez y Luis Enrique Bolaños son muy buenos amigos además de compañeros de trabajo en TD Más. Cortesía Adrián Méndez y Luis Enrique Bolaños son muy buenos amigos además de compañeros de trabajo en TD Más. Cortesía

El regreso del narrador Adrián Méndez al estudio de TD Más para la transmisión del partido eliminatorio entre Jamaica y Estados Unidos del martes, significó una gran alegría para todos sus compañeros, en especial para el periodista y estadígrafo Luis Enrique Bolaños.

Ambos son amigos desde hace muchos años y, desde antes de que Adrián se enfermara de gravedad por covid-19, siempre compartían micrófonos en las diferentes transmisiones deportivas del canal, por lo que Bolaños estaba deseando que él estuviera puras tejas para volver a bretear juntos.

Luis Enrique hasta hizo una promesa cuando su colega estuvo hospitalizado que ahora deberá cumplir y que no tiene nada que ver con temas religiosos, sino con caídas.

Resulta que a finales del 2020, en una transmisión de fútbol femenino en la que los dos estaban breteando, a Bolaños se le quebró la silla en vivo y esto provocó que el narrador, cuando vio a su compa en el suelo, se partiera de la risa.

Bolaños le había comentado a sus compañeros de TD Más que cuando Adrián regresara sería capaz de volverse a caer de la silla con tal de ver a su amigo así de feliz como ese día.

Luis Enrique Bolaños quedó en el suelo en media transmisión de TD Más. Facebook

El estadígrafo dice estar esperando el momento adecuado para hacerlo y que lo hará de sorpresa para ver la reacción de Adrián.

“Eso fue más entre chingue y agradecimiento (la promesa). Ese día que me caí hasta me golpee y todo, Adrián se reía y se reía y el cabrón hasta me tomó una foto en el suelo. Yo me hice para atrás y la silla se me quebró, entonces, un día se me ocurrió decirle al papá de él (Rodolfo Méndez) y a los compas del canal, que con tal de tener a Adrián en las transmisiones y de volverlo a oír como se reía esa vez yo sería capaz de tirarme de la silla y hacerlo al propio para que él se riera de nuevo”, explicó Luis Enrique.



— "Yo sí le pedí mucho a Dios que cuando Adrián regresara le tocara la transmisión conmigo y al final se dio sin planear", Luis Enrique Bolaños

Feliz de cantar gol

Adrián, por su parte, dijo sentirse muy feliz de volver a hacer lo que tanto ama, que es narrar un partido, además aseguró que en todo momento se sintió bien y no tuvo problemas con la respiración.

El comunicador estuvo casi 7 meses fuera del canal por culpa del covid-19.

“Ayer me sentí superbién, superfeliz. Estaba muy ansioso, nervioso no porque no me da nervios hacer mi trabajo, pero sí bastante ansioso y ya bueno, cuando arrancó el partido me sentí superseguro, mucho mejor de aire que antes y por dicha hubo goles y el partido fue bueno”, mencionó el periodista de Teletica.

Adrián Méndez volvió a narrar un partido en TD Más el martes en la mejenga entre Jamaica- Estados Unidos. Cortesía

Méndez además dijo haber sentido una sensación muy bonita al cantar los dos goles que hubo en el partido del martes (quedaron 1 a 1) y que estaba tan concentrado en la mejenga que no pensó que el gol de Estados Unidos fue el primero después de siete meses fuera.