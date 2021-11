Periodista Adrián Méndez regresó al trabajo con 45 kilos menos y listo para narrar de nuevo

Adrián Méndez, periodista de Teletica Radio y TD Más, dice ser un bendecido de Dios al superar el covid-19 y estar en todas casi siete meses después de su contagio. Cortesía Adrián Méndez, periodista de Teletica Radio y TD Más, dice ser un bendecido de Dios al superar el covid-19 y estar en todas casi siete meses después de su contagio. Cortesía

El periodista Adrián Méndez regresó a su trabajo en Teletica Radio este lunes luego de casi siete meses de estar fuera por culpa del covid-19.

El comunicador dice ser un hombre nuevo, pues ahora tiene 45 kilos menos y valora más que nunca el hecho de estar sano, de respirar sin necesidad de máquinas y por volver a caminar, ya que era lo que le faltaba para estar de nuevo en el brete.

Ahora su mayor deseo es volver a narrar un partido, pero eso es lo de menos luego de pasar 52 días en cama, 25 de los cuales estuvo intubado.

Fue el 8 de abril cuando Adrián empezó a sentirse mal y dos días después fue internado en el hospital de Cartago.

Esto fue lo que nos contó Adrián sobre su regreso al brete:

– ¿Cómo se sintió con ese regreso al trabajo?

Me sentí muy feliz, muy contento, porque eso es como regresar a mi segunda casa. Volver a compartir con mis compañeros me llena mucho, es algo que ya estaba deseando que se diera.

– ¿Durante el programa no le faltó el aire o se sintió agotado al hablar tanto?

No para nada, por recomendaciones de mi fisioterapeuta respiratoria estuve todo el programa como un oxímetro de pulso (en el dedo índice) y mi oxigenación estuvo entre 97 y 96, o sea, perfecta. Eso lo que hace es que te mide es la cantidad de oxígeno en la sangre y generalmente en una persona normal está entre 98 y 97y ya cuando baja a 88 es cuando es peligroso.

Adrián estuvo en el programa Teletica Deportes Radio en horas de la mañana pero desde su casa. Captura de pantalla Adrián estuvo en el programa Teletica Deportes Radio en horas de la mañana pero desde su casa. Captura de pantalla

– ¿Va tener que seguir usando el oxímetro cada vez que haga una transmisión?

No, fue solo por recomendación, pero igual cuando me toque narrar lo voy a usar nada más por una cuestión de seguridad, incluso, en mi casa he narrado, he practicado, y me siento muy bien, así que no creo que haya ningún problema, pero sigo todo lo que me recomiendan los médicos.

Eso es como para hacer una prueba por si la oxigenación baja, porque si baja existen ejercicios respiratorios que tengo que hacer con unos aparatos que tengo, pero no he tenido la necesidad de hacerlos.

– ¿Le han dicho algo sobre cuándo vuelve a narrar?

No, estoy esperando al próximo fin de semana, Dios primero. Como suspendieron el campeonato de Primera División tengo que esperar a ver qué actividad hay de Liga de Ascenso o de fútbol femenino. Creo que voy a regresar (a narrar) en TD Más, pero aún no sé cuando.

Este fue el oxímetro que usó durante todo el programa para estar midiendo su oxigenación en la sangre. Cortesía Este fue el oxímetro que usó durante todo el programa para estar midiendo su oxigenación en la sangre. Cortesía

– El viernes es el primer partido de la final femenina, ¿le gustaría volver en una transmisión así de importante?

Sí, pero obviamente hay que respetar a los compañeros que están ahí y que le han dado cobertura a todo el campeonato. No me perdí ninguna transmisión, especialmente del fútbol femenino que es una de las ligas que más me gusta.

–¿Se va a mantener haciendo teletrabajo?

Por una política que está manejando la empresa estamos haciendo los programas de la radio mediante teletrabajo, pero cuando me toquen las transmisiones deportivas sí me tengo que trasladar al canal.

– ¿Qué le dijeron los doctores antes de darlo de alta?

Los doctores de fisiatría del hospital Max Peralta valoraron mi condición (el sábado anterior) y aceptaron que ya podía terminar la incapacidad e incorporarme al trabajo, siempre y cuando tuviera ciertos cuidados y siguiera con algunas terapias mensuales.

El comunicador continúa haciendo terapias para fortalecer sus piernas. Cortesía El comunicador continúa haciendo terapias para fortalecer sus piernas. Cortesía

– ¿Qué tipo de tratamientos tiene que seguir haciendo?

Básicamente es el de los pies, hacer más terapia para tener más movilidad en los pies, más ejercicios para tener más estabilidad y equilibrio.

– ¿Ya puede caminar bien?

Ya puedo caminar por mí mismo, manejo el carro, prácticamente todo lo hago solo.

Sigo con dos fisioterapeutas y tengo que fortalecer la masa muscular de las piernas y seguir bajando grasa, entonces estoy muy bien asesorado para cumplir las metas.

Luego de su salida del hospital, en julio pasado, a Adrián le tocó volver a aprender a caminar. Facebook Luego de su salida del hospital, en julio pasado, a Adrián le tocó volver a aprender a caminar. Facebook

– ¿Ya no necesita el bastón entonces...?

Sí, tengo un bordón que uso y lo ando en el carro por si hay algún terreno difícil de caminar. En los pies de vez en cuando utilizo un aparato que es como un tubillo que lleva una liga que va de los cordones de los zapatos al tobillo, eso me permite dar el paso con mayor seguridad para no tropezarme.

– ¿Cómo va con la pérdida de peso?

Seguimos bajando peso, tengo prácticamente un régimen de comidas normal y la nutricionista con la que estoy me tiene en control mensual. Vamos como por 45 kilos menos desde que entré al hospital.

– Quiere decir que ya volvió a tener una vida normal...

Una vida normal obviamente con cuidados, tomando medicamentos, porque todavía hay neuropatías sobre todo en el pie izquierdo, que tiende a dolerme mucho, porque todavía no hay conexión al 100% de todos los nervios, y eso provoca dolores muy intensos, pero estoy con tratamientos para evitarlos.

Su familia ha sido su gran fortaleza para salir adelante de esta dura prueba que le ha tocado vivir al cartaginés. Cortesía Su familia ha sido su gran fortaleza para salir adelante de esta dura prueba que le ha tocado vivir al cartaginés. Cortesía

– ¿Cómo se siente su papá con su regreso al trabajo?

Superfeliz, aquí ya tuvimos que dividir los sets porque él está en su trabajo (en radio Columbia) y yo en el mío, entonces, hicimos un acomodo en la casa. El set de él, ahora es mío (risas) y él montó otro un poco más lejos.

Él siempre me acompaña cuando tengo que ir a hacer algún mandado para prevenir que esté bien. Yo salgo solo y voy al supermercado solo, pero él, al igual que mi mamá y mi hermana, son mis ángeles, ellos me ayudaron a salir más rápido de esto.

