Luis Jákamo nos contó cómo fue su atropello y esto nos dijo del taxista que se lo levantó

El músico Luis Jákamo asegura que hay más tiempo que vida y que por eso vive el presente. Cortesía

El músico Luis Jákamo está más que convencido que su ángel de la guarda es quien lo cuida cada vez que tiene un accidente de tránsito.

El exintegrante de la agrupación Manantial se encuentra actualmente hospitalizado y a la espera de una cirugía luego de ser víctima de un atropello.

Este es el tercer accidente al que sobrevive en sus 70 años y por eso asegura que la protección divina siempre ha estado a su lado.

Jákamo se encuentra en el hospital del Trauma y desde su cama nos contó vía telefónica que el atropello fue este viernes 10 de mayo cuando salía del Auto Mercado en Moravia.

Según dijo, eran pasadas las 2 p. m. cuando un taxista no se percató que él iba pasando sobre el paso peatonal del parqueo y lo golpeó.

“Pasé la zona peatonal que tiene el supermercado para ir hacia el lado de los parqueos y en ese momento venía un señor en su taxi y no me vio, irrespetó la señal y me pegó como los toros (risas). Pegué contra el bómper y me tiró hacia adelante, pero mi pierna derecha se arrastró y se me quebró”, contó.

El mismo taxista se bajó a auxiliarlo, así como el personal del supermercado, pues la fractura en su pie era más que evidente y no podía ponerse de pie.

El accidente ocurrió en este paso peatonal dentro del parqueo del supermercado en Moravia.

En ambulancia lo llevaron hasta la clínica Clorito Picado, de Tibás, y como las placas confirmaron que tenía una fractura, en horas de la noche lo remitieron al hospital de Instituto Nacional de Seguros (INS).

Este jueves a las 6:30 a. m. será operado del tobillo y la tibia y espera ya el próximo fin de semana estar de nuevo en su casa.

“Anímicamente me encuentro muy positivo. El lema mío de vida es calma, serenidad y paciencia y eso lo aprendí hace 30 años cuando estuve hospitalizado un año en el Cenare por un accidente de tránsito que tuve, entonces vamos para adelante y no hay que tener más que fe en el Señor, que de esta también me voy a levantar”, mencionó.

Nada de resentimientos

El ahora promotor de artistas y productor de eventos asegura que no le guarda ningún resentimiento al taxista, que más bien se portó muy bien y que ha estado muy pendiente de su recuperación.

“El señor estaba muy asustado, es una muy buena persona. Me parece que él se asustó muchísimo, tiene sus problemas de salud también y se comprometió conmigo a ayudarme, es más, me trasladó de la clínica al hospital del Trauma, siento que es una buena persona y que son cosas que tienen que pasar por algo y no puedo culpar a nadie, solo a las circunstancias”.

El cantante Víctor Kapusta, exintegrante de Abracadabra, llegó a visitarlo al hospital.

Al momento del atropello estaba lloviendo muy fuerte y, según le expresó el taxista, no lo vio cruzar al momento de pasar frente al supermercado.

“Ponerme a valorar ahora qué fue lo que pasó para mí no tiene sentido, yo vivo el hoy, me ha enseñado la vida que así es, y lo importante es que sigo vivo”, agregó.

Jákamo dice estar muy agradecido con todo el personal del hospital porque lo han tratado muy bien y no ha dejado de recibir mensajes y llamadas de muchos colegas y amigos.

Este domingo, por ejemplo, su gran amigo Víctor Kapusta, el exintegrante del grupo Abracadabra, llegó a visitarlo.

Accidentes más rudos

Este es su tercer accidente de tránsito, el primero de ellos es el más fuerte, pues provocó que no pudiera caminar por más de un año.

Fue el 5 de octubre de 1993 cuando dice haber nacido de nuevo. Perdió el control del carro cuando iba por Vizcaya, en Cahuita de Limón, y terminó incrustado en una palmera.

Producto del impacto se fracturó ambas piernas y pasó un año internado, los tres primeros meses en el hospital México y el resto en el CENARE.

Así quedó la microbús que el cantante manejaba cuando tuvo el accidente en Limón.

Desde ese día dejó las drogas y el alcohol y decidió darle un cambio a su vida.

Su segundo accidente ocurrió en el 2018 cuando iba transitando por la Ruta 27 y una llanta impactó su parabrisas.

“Esa vez se le zafó una llanta a un camión del Diario Extra en la pista, el chofer iba para Puntarenas a dejar el periódico y la llanta cruzó la línea divisoria, yo venía para San José, brincó y me cayó en el parabrisas, por suerte rebotó porque si hubiera entrado me revienta el pecho y hubiera muerto ahí”, contó.

Jákamo estuvo más de un año sin poder caminar luego de su accidente en 1993.

Estoy agradecido con Dios porque aquí estamos, hay mucho dolor, pero no pasa nada tengo mucha fortaleza mental”. — Luis Jákamo, músico

El líder de Manantial, que hiciera famosa la canción “Julieta” y muchas más, vive solo en el sector de Tibás, pues sus hijos hicieron su vida en Estados Unidos, pero contó que su hermana y cuñado han estado muy al pendiente.

Además, tiene una señora que le ayuda con los quehaceres de la casa y que una vez que lo den de alta ellos se encargarán de auxiliarlo, pues según le dijeron, los primeros días tendrá que andar en muletas o silla de ruedas.

“Ese atropello pudo haber acabado con mi vida, puedo haber caído de cabeza y me desnuco, pudo haber sido más grave, pero yo tengo un ángel de la guarda muy lindo conmigo siempre me protege y siempre lo he sentido a la par mía definitivamente”, mencionó.

El cantante también formó parte del grupo Baby Rasta Band. En la imagen aparecen Berny Molina, Bernal Vega, Baby Chollete, Luis Jákamo y José Aguilar (arriba). Abajo posan Trinity (Robert Triny) y Virgilio Boyes Mondul. (Archivo/La Nación)

Este fin de semana él tenía un evento programado en Vino Mundo, en Escazú, el cual precisamente se vio afectado por un incendio, situación que también lamentó mucho.

“Ahora tendré que bajar el ritmo (de trabajo), no podré seguir con la misma continuidad y fuerza, pero sigo adelante, yo soy imparable”.