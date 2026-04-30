Luis Ortiz rompe totalmente con Teletica: “Haré esto rápido antes de que me salgan las lágrimas”

El periodista y expresentador de Telenoticias, Luis Ortiz, cerró definitivamente su ciclo con Teletica este jueves en medio de un momento cargado de emoción.

Con la voz quebrada y al borde del llanto, el comunicador confirmó el final de su programa TecToc en radio, marcando así su salida total del canal del trencito.

Luis Ortiz trabajó en canal 7 hasta el pasado 2 de abril. (Captura/Captura)

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Un adiós que nadie esperaba así

Aunque Ortiz ya había anunciado su renuncia el pasado 31 de marzo y se despidió de cámaras el 2 de abril, su vínculo con la empresa seguía vivo gracias a TecToc, que se mantuvo al aire hasta este 30 de abril.

Pero este jueves todo llegó a su fin.

“Voy a tratar de hacer esto rápido antes de que me salgan las lágrimas”, expresó el comunicador en un video de Instagram donde anunció la salida del aire de TecToc por la frecuencia de la 91.5 FM.

“No nos creemos en lo que se convirtió”

Ortiz no ocultó la nostalgia al recordar lo que significó el programa en su vida.

“Hoy (este jueves) es nuestro último programa en la radio y Rogelio (Umaña, su compañero en esos micrófonos) y yo no podemos estar más que agradecidos con ustedes por la oportunidad de permitirnos hacer que nuestro pasatiempo llegue a montones de personas.

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“Cuando empezamos TecToc en la radio, no sabíamos en lo que iba a terminar y hoy no nos creemos en lo que está y en lo que puede llegar a ser. Vamos a seguir. Pronto va a haber sorpresa porque el pódcast va”, afirmó Ortiz en el emotivo video de despedida.

El final de una era… pero no del todo

Tras 9 años al aire en Teletica Radio, el espacio llega a su fin en la emisora, pero no desaparecerá del todo.

“Gracias a Teletica Radio por abrirnos las puertas hace 9 años, gracias a los patrocinadores que en algún momento o siempre nos apoyaron en la radio”, agregó en un posteo en las redes del programa.

El periodista adelantó que TecToc volverá muy pronto como pódcast, en una nueva etapa fuera de la radio tradicional.

Luis Ortiz rompe todo vínculo laboral con Teletica

Una salida que generó ruido

La salida de Luis de Teletica se dio semanas después de la jubilación de Ignacio Santos, lo que provocó todo tipo de comentarios.

Sin embargo, el propio comunicador dejó claro que su decisión responde a motivos personales.

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Su prioridad ahora será pasar más tiempo con su familia y enfocarse en nuevos proyectos.