Esto hará el periodista Luis Ortiz tras renunciar a Telenoticias

Tras su salida de Telenoticias, el periodista Luis Ortiz dejó claro cuál será su principal enfoque en esta nueva etapa: su familia.

Luego de años con un ritmo exigente en televisión, el comunicador decidió dar un paso al costado para priorizar su vida personal.

Ortiz se enfocará en proyecto personal

Luis Ortiz presentó su renuncia a Telenoticias (Tomado de Canal 7 )

Ortiz explicó que su decisión responde a una necesidad clara. “Quiero dedicar más tiempo a mi hijo y mi esposa. Mi horario ha sido muy duro estos años y deseo dedicarles más. Voy a impulsar el proyecto de contenido en tecnología que se llama TecToc, junto con mi socio Rogelio Umaña.”.

TecToc es un espacio donde él habla sobre tecnología, lo más novedoso, fechas de lanzamiento de productos al mercado y, lo más importante, explica de qué tratan y los pone a prueba.

De hecho co TecToc tiene un programa de radio por el que tiene una conversación pendiente para ver si continúa o no en Teletica.

El periodista reconoció que su rutina laboral durante tanto tiempo le había limitado compartir con su familia, por lo que ahora busca recuperar ese espacio.

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Un cambio de vida tras años en televisión

Luis Ortiz de Telenoticias tras más de 10 años en el noticiero (Instagram/Instagram)

Después de más de dos décadas en Teletica y 10 años en la edición nocturna, Ortiz apuesta por un cambio en su estilo de vida.

“Desarrollando el proyecto de TecToc podré administrar mejor mi tiempo”, señaló, dejando claro que su prioridad será tener mayor control sobre su agenda.

Esta nueva etapa marca un giro importante en su carrera, donde el equilibrio personal pasa a ser el centro de sus decisiones.

Nota realizada con ayuda de IA