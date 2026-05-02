Luis Ortiz vivió una experiencia que no cualquiera se atrevería: “Sí genera cierto temor”

El periodista Luis Ortiz vivió una experiencia bastante particular: viajar en un carro autónomo sin conductor por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos.

Aunque reconoció que al inicio sintió nervios, al final del recorrido terminó encantado con la experiencia.

Luis Ortiz viajó en un carro autónomo en Estados Unidos. (Instagram/Instagram)

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Así fue viajar sin chofer por Hollywood

Ortiz aprovechó un reciente viaje para solicitar un servicio de transporte privado autónomo, una opción que cada vez gana terreno, pero que aún genera dudas entre muchos usuarios.

El comunicador pidió un taxi sin conductor para trasladarse por el famoso bulevar de Hollywood, y documentó todo el proceso en video.

Mostró desde cómo se solicita el servicio hasta los detalles del vehículo, que cuenta con sensores, cámaras y radares que le permiten movilizarse sin intervención humana.

El momento que más miedo le dio

“Al principio sí genera cierto temor ver el volante moviéndose sin que nadie esté aquí”, dijo la exfigura de Teletica, quien confesó que sus momentos de mayor tensión se dieron en curvas o cuando el carro aceleraba.

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También explicó que el sistema da instrucciones claras al usuario antes de iniciar el viaje, incluyendo la prohibición de tocar el volante o los pedales.

Luis Ortiz y su atrevido viaje en un carro sin chofer

Tecnología, comodidad y seguridad

Durante el recorrido, Ortiz destacó las comodidades del vehículo, como la posibilidad de ajustar la temperatura y la posición de los asientos, lo que hace el viaje más confortable.

Además, mencionó que este tipo de tecnología podría reducir la probabilidad de accidentes o lesiones graves en hasta un 90%, gracias a los sistemas avanzados de conducción.

No está disponible en Costa Rica

El periodista también aclaró que la aplicación que utilizó para solicitar el servicio solo se puede descargar en Estados Unidos y requiere una cuenta asociada a ese país.

Ortiz viajó en un vehículo de gama ultralujo y, aunque los nervios lo acompañaron al inicio, terminó disfrutando una experiencia que difícilmente olvidará.

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¿Se montaría en un carro sin conductor?

La vivencia de Luis Ortiz abre el debate sobre el futuro del transporte y deja una pregunta en el aire:¿usted se atrevería a viajar en un carro autónomo?