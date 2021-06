Por parte de mi papá, mi familia es muy artística y toda mi vida he sido músico, me encanta cantar y tocar guitarra. Un día estaba tocando en una actividad del aeropuerto y llegó un señor y me dijo que él tocaba teclados, tocamos toda la noche juntos, y al final me doy cuenta que era el piloto del jet de canal 7 y nos hicimos amigos. Ellos no tenían despachador de vuelos y él le dijo a don René Picado que yo me había graduado en eso y me ofreció trabajo en su hangar (2004).