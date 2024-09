Luisito Comunica fue esposado y amenazado con una macana por una insólita razón

Luisito Comunica fue detenido en República Dominicana.

Luisito Comunica, el influencer de viajes y youtuber, fue detenido y esposado por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) de República Dominicana ya que estaban grabando dentro de los vagones, lo cual es prohibido.

“Escaló a un nivel que no me imaginaba, que nadie se imaginaba, me sacó la macana y todo”, explicó el youtuber Luis Arturo Villar Sudek, su nombre real, en un video publicado por José Castillo, en la cuenta AquamanRD.

En el video, Castillo agregó que, desde el lunes, Luisito ha estado visitando diferentes sitios turísticos del país, incluida la zona Colonial, junto a un guía turístico certificado.

Desde la noche de este martes se hicieron virales imágenes del famoso youtuber en un recorrido por el Metro de Santo Domingo.

En videos que circulan en redes sociales, también se ve que Luisito entrevistó a una chica dentro de uno de los vagones.

Castillo agregó que Luisito estaba hablando de los avances del Metro de Santo Domingo, y que era uno de los más modernos de toda Latinoamérica.

“En el Metro de Santo Domingo no se permite grabar en ciertas zonas, nos advirtieron que no se podía grabar...”, dijo.

En el momento en que fueron detenidos, uno de los oficiales del Cesmet amenazó a Luisito con arrestarlo y dijo que tenía que pedirle disculpas.

También detalló que uno de los supervisores de Cesmet quería detener a otros oficiales, debido a que no les pusieron esposas, a pesar de que el hecho sí ocurrió.