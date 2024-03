Luisito Comunica se llevó el susto de su vida en un peligroso pueblo de Nigeria

Luisito Comunica estuvo a un paso de la muerte en un arriesgado viaje a Nigeria

Luisito Comunica, uno de los youtubers más famosos del mundo, se llevó el susto de su vida en un arriesgado y peligroso viaje en Nigeria.

El creador de contenido mexicano se ha destacado porque siempre busca hacer contenido de alta calidad y excelencia, aunque tenga muchas consecuencias, como en este viaje a Nigeria, donde por entrar donde no debía, le pusieron un filozo y gran cuchillo en el cuello.

Al igual que el tico, Araya Vlogs, quien en su último viaje buscó a un domador de hienas en Etiopia, el mexicano lo hizo, pero en Nigeria, donde se llevó el susto de su vida.

LEA MÁS: Araya Vlogs se topó cara a cara con uno de los animales más salvajes del mundo y casi sale mal

Luisito fue sorprendido cuando un hombre le enseñaba que el cuchillo tiene algo especial, pero en plena demostración, hizo algo inesperado.

“Es una demostración de cuando él quiere que el cuchillo corte, corta, y cuando no, no corta”, contó en el vídeo mientras el hombre intentaba cortar su cabello, pero no esperó que para probar su punto, le pasara el cuchillo por el cuello.

Ante la sorpresa y por instinto, el azteca se alejó riendo asustado y se tocó el cuello para verificar que no había una herida.

“Vi mi vida pasar”, comentó asustado.

El video de esta peligrosa aventura suma millones de reproducciones en YouTube y miles de comentarios en otras redes sociales.

Luisito Comunica