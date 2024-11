Luisito Comunica habló de la polémica que se armó por decirnos mariguanos

Luisito Comunica le mandó un mensaje a los ticos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Luisito Comunica se pronunció en redes sociales, sobre la polémica que desató al referirse a los ticos como mariguanos, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje aclaratorio.

Como bien sabemos, Luisito estuvo de visita en el país, promocionando su tequila Gran Malo días atrás y en una entrevista con el periódico La Nación, se refirió al país y al tema de consumo de la marihuana.

“Mira, yo diría que el tico es muy mariguano, el consumo de la marihuana aquí lo ves por todos lados, cosa que en muchos países de Latinoamérica no pasa, al menos no tanto como aquí”, dijo en su momento el creador de contenido.

Pero eso no fue todo lo que dijo el youtuber mexicano sobre ese tema, pues incluso se dejó decir que tal vez es por la marihuana que algunos costarricenses viven más relajados.

“O sea que de verdad aquí, pues te encuentras con que gran cantidad de gente que es practicante de esto y tal vez explica por qué son tan relajados, puede ser”, dijo Luisito Comunica.

Dicho comentario causó revuelo en redes sociales y muchos se disgustaron con lo que dijo. Incluso los internautas se cuestionaron qué a dónde estaba metido para decir semejante barbaridad. Fue por eso que el youtuber salió en su defensa.

“Oigan, pues me gustaría dirigirme a las personas de Costa Rica, hermosa, Costa Rica, los ticos, porque como que veo que estoy causando enojo por allá. En un clip de una entrevista que me hicieron en la cual digo que los ticos son muy mariguanos, pero lo están tomando como si solo hubiera dicho eso, pero realmente en la entrevista completa antes de decir eso, yo digo muchas cosas, como que tienen un país muy verde, que son muy limpios, que no hay basura, que cuidan la naturaleza, antes de eso, de verdad, digo muchísimas cosas, pero la mayoría de personas que he visto en redes sociales están reaccionando a la parte del mariguano, como si solo hubiera dicho eso”, comentó en Instagram.

Luisito Comunica estuvo por suelo tico promocionando Gran Malo su tequila. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Luisito explicó que había gente que se estaba enojando y que a él eso no le parece justo, por eso salió a aclarar, porque al país le tiene respeto, cariño, lo ve divino, hermoso y siempre piensa lo mejor.

“Simplemente, en la entrevista lancé el comentario de que se consume mucha marihuana y he visto que otros creadores de contenido y noticias solo están tomando ese clip y eso no es así, la verdad. Así que, por favor, no me saquen de contexto porque no está chido (bonito)”, detalló.

Luisito se refirió al polémica que se armó por llamar mariguanos a los ticos.

Luisillo para aclarar las aguas en sus redes compartió el video de la entrevista para que la gente lo viera bien sin cortes.

“Les voy a dejar el video para que lo vean, sin esos cortes que son tan evidentes y que la gente cree que es lo único que dije”, concluyó.