Lussania Víquez destapó la crueldad que vivió antes de perder a su primer hijo

Lussania Víquez es una figura muy conocida y querida del medio televisivo del país, aunque hace unos días Repretel le apagó las cámaras. Fotografía: Cortesía. (Facebook/Facebook)

Lussania Víquez destapó la crueldad que sufrió hace unos años, días antes de recibir la dura noticia de que había perdido a su primer hijo, a las 10 semanas de embarazo.

Víquez hizo la dura confesión este miércoles en un “reel” de Instagram en el que, al final, abogó por mayor empatía y amor entre las personas.

La expresentadora de Repretel contó por primera vez el mal trato que recibió de una doctora de la maternidad Carit hace años, cuando llegó a que la revisaran por su primer embarazo.

“Si quiere se acuesta ahí en la camilla y la reviso, pero de una vez le digo que ese embarazo no va a prosperar, no va para ningún lado. ¿Se imaginan? Esas fueron las palabras de una doctora en la Carit que me revisó cuando milagrosamente yo había quedado embarazada de manera natural”, dijo Lussania en el inicio del video.

Lussania Víquez revela crueldad que le hicieron en hospital hace unos años

Explicó que si bien todo embarazo es un milagro de Dios, el suyo de aquel momento lo era aún más ya que sus posibilidades de ser mamá por medios naturales eran prácticamente nulas debido a los tratamientos por cáncer de seno que recibió en el pasado.

“Llego toda emocionada para que me revisen y eso es lo que me responde la doctora. ¿Se pueden imaginar? No esperaba una palmadita en la espalda, pero esperaba empatía, solidaridad, humanidad, era lo único que yo le pedía al doctor que me fuera atender. Finalmente, lamentablemente perdí a ese bebé de 10 semanas con un dolor emocional y físico que no puedo ni explicar, porque solo las mujeres que hemos perdido a un hijo y hemos pasado por esto podemos entender”, continuó.

Luego, la colocha reflexionó sobre la importancia de tener empatía y amor en cualquier área que la gente se desenvuelva.

Lussania Víquez explicó en este posteo por qué destapó lo que vivió hace unos años. Fotografía: Captura Instagram Lussania Víquez. (José Cordero/José Cordero)

“Eso me dejó una gran lección: no importa el trabajo que hagamos, siempre debemos hacerlo con amor, como si lo hiciéramos para un ser querido… o para Dios. Este video es una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con el otro, y a hacer de este mundo un lugar más amable porque las procesiones se llevan por dentro”, finalizó.

