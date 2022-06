Lussania Víquez está feliz de la vida con su recuperación

Así le había quedado el golpe que se llevó luego de caerse en patines, pero después descubrió que tenía además una fractura. Archivo

La presentadora Lussania Víquez está tan feliz de lo bien que se siente y de la evolución que ha tenido su lesión, que si pudiera tiraría confeti por la boca.

La conductora de Informa 11 Las Historias, de canal 11, contó que se siente puras tejas de la fractura de la primera vértebra del coxis que le provocó una caída en patines, en abril pasado.

Aunque Lussania creía que era solo un golpe y unos moretes lo que tenía, luego descubrieron por medio de un TAC que se había fracturado.

Esto la llevó a estar varios días fuera del programa y a guardar reposo absoluto en su casa; sin embargo, ya puede salir a caminar en las mañanas y hacer un poco de ejercicio, pero siempre sin hacer mucho esfuerzo.

“Eso se lo debo a Dios, a la terapia y por supuesto a mi comprosimo, porque no lo voy a dejar de lado, fui muy responsable con todo lo que me dijeron y bueno estoy muy agradecida con Dios porque, a ver, no es que uno sea una atleta de alto rendimiento ni nada por el estilo, pero es muy bonito sentir que uno puede volver a caminar, volver a correr. Esta semana incluso me pude montar en una bicicleta para calentar y cada día que pasa me siento mejor”, dijo en un video que compartió en sus redes.

“Lu” dice valorar aún más cada segundo de vida y que el hecho de volver a ejercicitarse la tiene muy contenta, pues ella no es de quedarse acostada todo el día.