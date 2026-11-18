Lussania Víquez compartió un mensaje tras el asesinato de Camilo Rodríguez. (Lussania Víquez /Tomada de redes sociales)

La comunicadora Lussania Víquez compartió una reflexión tras el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez, en la que reveló que conoce personas que han preferido guardar silencio por temor a lo que pueda ocurrirles si expresan sus opiniones.

Víquez publicó un video en su cuenta de Instagram, donde manifestó su preocupación por el ambiente que se vive en Costa Rica y cuestionó qué tipo de país se está construyendo si las personas comienzan a sentir miedo a denunciar o a levantar la voz.

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“Como comunicadora, me estremece pensar que alguien pueda perder la vida por expresarse. Creo que eso debería de alarmarnos a todos en realidad”, expresó.

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La presentadora contó que ha escuchado a personas decir que prefieren quedarse calladas porque no saben qué podría pasarles si hablan. Para ella, el asesinato de Rodríguez hace que esa preocupación cobre todavía más fuerza.

La comunicadora dijo que conoce personas que prefieren guardar silencio por temor.

Que no sea una lucha de bandos

La comunicadora pidió que el asesinato no se convierta en otra discusión entre bandos políticos, pues considera que la muerte de una persona no debe depender de si los demás compartían o no sus opiniones.

Lussania Víquez compartió un mensaje tras el asesinato de Camilo Rodríguez.

“No necesitamos estar de acuerdo con Camilo Rodríguez para indignarnos por su asesinato. La libertad de expresión no se defiende solamente cuando alguien dice lo que queremos escuchar. Se defiende sobre todo cuando piensa diferente a nosotros”, expresó.

Finalmente, Víquez pidió orar por los familiares del periodista y por Costa Rica, y cerró su mensaje con un llamado a proteger la libertad de expresión.