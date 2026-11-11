Lussania Víquez celebró sus 41 años con un mensaje que conmovió a sus seguidores

Lussania Víquez celebró sus 41 años con un mensaje de agradecimiento por la vida y la salud. (Lussania Víquez /Tomada de redes sociales)

La presentadora Lussania Víquez llegó a los 41 años y celebró la fecha con un mensaje de agradecimiento a Dios.

La comunicadora publicó una fotografía antes de comenzar su entrenamiento y aprovechó para compartir una reflexión sobre lo importante que es para ella disfrutar de la vida y gozar de buena salud.

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“Así se festejan 41 primaveras. No hay día que no le dé gracias a Dios por estar viva y por tener salud. Así que, a cuidar el cuerpito, que Dios me dio una segunda oportunidad de vida”, escribió.

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Lussania Víquez habló de su segunda oportunidad de vida

La presentadora cumplió años el pasado 8 de noviembre y acompañó la celebración con una imagen relacionada con el ejercicio.

La presentadora fue diagnosticada con cáncer de mama en 2012, cuando tenía apenas 27 años. Desde entonces, ha compartido abiertamente su experiencia y el difícil proceso que enfrentó, que incluyó cirugías, quimioterapia y radioterapia.

A través de los años, Lussania ha utilizado su historia para crear conciencia sobre la detección temprana y llevar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan esta enfermedad.