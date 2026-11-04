Lussania Víquez se declara contenta y agradecida por lo que vivió hace pocos días

Lussania Víquez arrastra días de mucha felicidad y agradecimiento luego de una inédita y crucial experiencia que vivió el fin de semana.

El pasado viernes, la querida locutora y presentadora debutó como actriz de teatro con la obra “7 sin contar a Joaquín” y la oportunidad la dejó con una sonrisa de oreja a oreja.

Si bien Lu ya había actuado en cine, es la primera vez que la colocha interpretó un personaje desde un escenario y con un público en vivo, lo que representó todo un desafío.

Lussania Víquez contó con el apoyo de toda su familia en su debut en el teatro. (Instagram/Instagram)

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El montaje estuvo dirigido por su hermano Freddy Víquez y por su pareja, la actriz Ilse Faith, y se presentó el viernes 30 de octubre, el sábado 31 de octubre y el domingo 1.° de noviembre en el teatro Lucho Barahona.

“Estoy muy contenta”

Tres días después de finalizada la breve temporada, Lussania le reconoció a La Teja lo emocionada que quedó con la oportunidad, que fue parte de un beneficio que recibió de la agencia que la representa como creadora de contenido.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. Siempre he sido una persona que me gusta intentar cosas nuevas; de hecho, en mi familia siempre me vacilan con eso, pero ellos me apoyan. Soy de intentar cosas que me gusten y me apasionen y en este caso no es la excepción”, dijo Lussania este miércoles a este medio.

Víquez comentó que participar en este proyecto fue desafiante por su complicada agenda, ya que estaba muy ocupada con su rol de mamá de mellizos.

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“Fue un gran esfuerzo para mí; honestamente, porque si tuviera 20 años tal vez mis responsabilidades no serían como las que tengo hoy en día. Solamente el hecho de ser mamá de dos es una gran responsabilidad y sacar un espacio en medio de mi trabajo y la parte digital y mis hijos para ensayar, por ejemplo, eso es un gran esfuerzo”, destacó la exfigura de Informe 11: Las Historias.

Lussania Víquez compartió en casa junto a sus hijos Antonella y Alessandro y su esposo Jorge, luego de una de las tres funciones que tuvo en su debut teatral. (Instagram/Instagram)

Se siente orgullosa de sí misma

Gracias al apoyo recibido de familiares, amigos y público en general, Lu siente que este debut en teatro valió mucho la pena.

Asimismo, destacó que la oportunidad le dejó grandes aprendizajes tanto profesionales como personales.

“Estoy muy agradecida con Dios, muy orgullosa de mí, de no haberme rendido en el camino, de llegar hasta el final e intentarlo y que el sueño haya sido más grande que mi miedo o el desafío en sí mismo”, consideró.

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En la obra, Lussania interpretó el personaje de Victoria, una experta en la organización de bodas.