Lussania Víquez nos contó cómo va la lactancia de sus bebés tras su proceso de cáncer de mama

Lussania Víquez ingresó a sala de operación a eso del mediodía del sábado 29 de julio para dar luz a sus mellizos. Cortesía Lussania Víquez

Lussania Víquez está que no cabe de la contentera porque por fin nacieron sus hijos, pero principalmente porque los tres están muy bien de salud.

La presentadora de Informe 11 Las Historias dejó el hospital este lunes a eso de las 5 de la tarde, pero antes de emprender esta nueva aventura en casa nos contó cómo le fue en el parto y cómo le ha ido en estas primeras horas como mamá de dos bebitos.

Para empezar Antonella es la mayor, pues llegó a este mundo a las 12:44 p.m. mientras que su hermanito, Alessandro, a las 12:45 p.m. del pasado 29 de julio. Los bebés nacieron por cesárea en el hospital La Católica.

Ella pesó 2920 kilogramos y midió 49.5 centímetros mientras que él pesó 2620 kilogramos y midió 47 centímetros.

La presentadora compartió esta primera imagen de sus bebés. Antonella fue la primera en nacer. Foto: cortesía Sisi Escalante

Aunque la idea era que abandonaran el hospital este domingo 30 de julio, al final tuvieron que quedarse un día más, pues según explicó, perdió más de sangre de la cuenta durante la operación.

“Gracias a Diosito todo salió muy bien, la idea era que me dieran la salida ayer, pero al final me la dieron hasta hoy porque perdí un poquito de sangre en la cirugía y se me bajó un poco la hemoglobina, entonces, decidieron que mejor me mantuviera aquí un poquito más para hacerme unas transfusiones y lograr estabilizar la hemoglobina y por ende tener más energía, pero gracias a Dios todo va muy bien, estamos muy contentos, demasiado agradecidos con Dios”, mencionó.

La presentadora nos compartió las boletas de nacimiento de sus hijos. Cortesía Lussania Víquez

Lussania reconoció que estos dos primeros días no ha podido dormir mucho y que su esposo, Jorge Saénz, no se les ha despegado ni un minuto y que ese trabajo en equipo ha hecho que todo fluya de la mejor manera.

“No le puedo explicar la felicidad de los dos, aunque estamos sin dormir y estamos cansados, ya entiende uno eso de que ahí es donde se conoce el verdadero amor, entonces estamos muy contentos, ansiosos por llegar a la casa y ver cómo será esa otra dinámica cuando lleguemos a casa y muy agradecidos también con todas las personas que nos han escrito”, agregó.

Uno más comelón que el otro

Lussania además nos contó que de momento le ha ido bien con la lactancia, pues al ser sobreviviente de cáncer de mama temían que no fuera a producir calostro o suficiente leche.

Sin embargo, también están dándoles fórmula.

“Con el proceso de lactancia vamos gracias a Dios muy bien, sinceramente no diferente a lo que ya sabíamos. Como yo soy operada de cáncer de mama, de la mama izquierda, pues sí teníamos claro que en esa mama podía haber un tema con los conductos mamarios, entonces, en esa mama no ha bajado lechita, pero gracias a Dios con la otra nos la estamos jugando y complementando con fórmula lo que sea necesario”, explicó.

Su esposo, Jorge Saénz, siempre estuvo a su lado. Cortesía Lussania Víquez

También nos contó que la más comelona es Antonella, pues quiere comer “a cualquier hora y en cualquier momento” y que en cambio Alessandro es más “chineadillo” y se la pasa durmiendo.

La presentadora de canal 11 confesó que sí ha estado con dolor por la cesárea y que ya está caminando un poco más, pero que sus bebitos le han dado mucha fuerza para levantarse de la camilla.

“No te miento, sí me ha dolido bastante la cesárea, pero sobre todo porque también tenía mucha distensión abdominal, entonces, es como un cúmulo de cosillas, pero gracias a Dios ya voy mejor, cada vez que puedo me voy a dar una vueltica por los pabellones y regreso”, contó.

Agradecida con las oraciones

La también locutora comentó que desde el momento que vio la cara de sus hijos conoció lo que es el amor más puro y que desde el mismo sábado que nacieron sus mellizos sus familiares más cercanos han estado con ellos en el hospital.

“Aunque uno físicamente no esté al cien por ciento, porque viene uno saliendo de una cirugía que no es jugando y lleva uno un par de noches que no se duerme prácticamente del todo, etc, pero a pesar de eso y el ver sus caritas, el verlos ahí, lo llenan a uno de fuerza, de alegría, gozo, de gratitud, entonces, es algo como sorprendente que hayan dos cosas que puedan compenetrarse siendo tan opuestas, como el hecho de no dormir o sentir un dolor físico, pero ver sus caritas y verlos ahí hace que todo tenga sentido”, agregó.

La presentadora agradeció a los doctores que estuvieron en todo el proceso de su embarazo y principalmente en su parto. Foto cortesía Lussania Víquez

Lussania aprovechó para agradecer a todas las personas que le han enviado un mensaje o que han orado por ellos, y agregó que más adelante presentará a Anthonella y Alessandro oficialmente, una vez que les entreguen las fotos del parto.