Lussania Víquez pide oraciones por su hermano hospitalizado

Lussania Víquez es muy unida a sus hermanos. (redes/Instagram)

La presentadora Lussania Víquez conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje muy especial por el cumpleaños de uno de sus hermanos, quien permanece hospitalizado y atraviesa un delicado momento de salud.

A inicios de esta semana, la locutora de Bésame ya había recurrido a sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que oraran por su hermano Gustavo, quien sería sometido a una operación. Ahora, en el día de su cumpleaños, volvió a hablar sobre la situación que afronta su familia y pidió nuevamente oraciones por él.

Lussania contó que han sido días complicados, pues “Tavo” ha tenido que pasar por varias intervenciones médicas y este viernes, 28 de agosto, tendrá que someterse a una más.

“Hoy Tavo cumple 49 años… y pocas veces habíamos agradecido tanto el regalo de poder celebrar su vida”, escribió.

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Ella reconoció que han vivido momentos de mucha incertidumbre y preocupación, pero también destacó que la fe y la oración han sido fundamentales para su familia durante estos días.

“No han sido días fáciles para nuestra familia. Mi hermanito está en el hospital, ha pasado por varias intervenciones y mañana tiene una más, hemos vivido momentos difíciles, de mucha incertidumbre, pero también de muchísima oración y fe”, expresó.

Pese a las circunstancias, Lussania quiso hacer una pausa para celebrar su vida y lo describió como una persona muy especial para toda la familia.

“Porque Tavo es luz y alegría para nuestra familia. Es dulce, solidario, preocupado genuinamente por el dolor de los demás. Es de esas personas que siempre están dispuestas a tender una mano”, manifestó.

Pero hubo una característica de su hermano que destacó de manera muy especial: su fe.

“Está tan lleno de Dios, que se le nota la gracia de Dios, en su forma de querer, de servir, de preocuparse por otros y de caminar por la vida”, aseguró.

Petición especial

La presentadora acompañó sus palabras con varias fotografías familiares que, según explicó, tienen ahora un significado todavía más especial.

“Son pedacitos de una vida compartida que agradezco profundamente y un recordatorio de cuánto tenemos para celebrar”, escribió.

Finalmente, hizo una petición muy concreta a quienes han estado pendientes de la situación.

“Sigan orando fervientemente por su salud, por favor, y por los médicos que lo atienden, para que el Espíritu Santo los ilumine en su accionar. Necesitamos tenerte nuevamente en casa, Tavito”, escribió.

Lussania Víquez pidió muchas oraciones para su hermano "Tavo" quien será operado una vez más. (redes/Instagram)

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Así, mientras la familia enfrenta días de incertidumbre y espera la próxima intervención médica, Lussania quiso convertir el cumpleaños de su hermano en un motivo para agradecer, celebrar su vida y pedir que las oraciones continúen.