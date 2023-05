Lussania Víquez recibió dos noticias sobre su embarazo, una buena y otra no tanto

Lussania Víquez estará dos semanas más fuera de la pantalla de Informe 11 Las Historias. Instagram (Tomada de Instagram)

Lussania Víquez tuvo una nueva cita con el doctor y este le dio dos noticias, una muy buena y otra no tanto para ella y sus seguidores de Informe 11 Las Historias.

La presentadora tenía que regresar este jueves al programa de canal 11; sin embargo, no lo hizo, razón por la cual la buscamos para saber cómo continuaba su embarazo gemelar.

La semana pasada les contamos que tuvo un problema de salud de última hora y que terminaron pegándole unas puntadas en su pie izquierdo, por lo que no podía ni caminar.

A ella le quitaron un granuloma (inflamación) y estaba esperando el resultado de la biopsia, así que nos contó cómo le fue con eso y más.

- ¿Cómo va el embarazo?

Todo muy bien, gracias a Dios, con algunas cosillas propias de un embarazo gemelar, ya que los pies siguen muy inflamados, estoy con un edema gestacional severo, de hecho estoy incapacitada unos días para poner los pies en algo y descansar.

- ¿Cuánto tiempo estará fuera de la pantalla?

Me incapacitaron la semana pasada porque me hicieron una leve cirugía en la planta del pie izquierdo y al hacerme puntos en la planta del pie no podía apoyar el peso del cuerpo y menos de los bebés. Ayer (jueves) tuve cita con mi ginecólogo y cuando me vio el tema del edema, que ha ido avanzando, me dijo que lo mejor era que descansara por quince días. Como es un embarazo gemelar se me hinchan mucho los pies y la idea es llegar al mayor término posible, llegar a la semana 36 o 37, primero Dios, pero si uno sigue corriendo puede ser contraproducente.

Así se le hinchan los pies a la presentadora, quien vacila que parecen tamales. Instagram (Captura de pantalla)

- ¿Cómo se tomó este jalón de orejas, por decirlo así?

Lo estoy tratando de ver como un regalo para mí misma, me estoy levantando tardito, me acuesto en el sillón de la casa a ver series de Netflix, entonces, me lo estoy tomando relajada. A veces me voy a donde mi mamá, que vive aquí cerquita, y ella me chinea porque hasta ayer puede empezar a apoyar el pie otra vez, estuve toda la semana sin poder caminar, entonces, es complicadillo.

- ¿El doctor le dijo que era algo normal tanta hinchazón en los pies?

Es retención de líquido, lo que pasa es que si una mujer con un bebé al finalizar su embarazo le da, ahora imagínate cuando hay dos. Él dice que es muy normal en embarazos gemelares. Por eso me mandó con una doctora vascular periférica porque lo que queremos es corroborar si esto puede ser producto de la quimioterapia que pudo haber afectado el drenaje linfático. Ya tengo tres semanas de dormir con los pies hacia arriba, pongo dos almohadas grandotas porque de verdad que son como unos tamalitos (los pies), cuesta mucho doblarlos y los zapatos ya no me quedan, por lo que tuve que mandarme a hacer unos y comprarme unos medicados, así que hay que descansar para que no se sigan inflamando.

- ¿Qué le dijeron del resultado de la biopsia del granuloma?

Ayer (jueves) que me quitaron los puntos me dieron la biopsia y todo salió superbién, gracias a Dios. Igual estaba muy tranquila porque un granuloma suele ser benigno, pero la doctora me dijo que había que biopsiarlo sí o sí. Yo estoy tranquila, pero a la vez entendiendo que este embarazo es distinto.

LEA MÁS: Lussania Víquez no pudo llegar a Informe 11 Las Historias por un problema de salud

.Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz aún están por definir los nombres de los gemelos. Instagram

- ¿Los bebés nacerán por cesárea?

Sí, será por cesárea, por ser gemelos, por la edad. El doctor me explicó que la probabilidad de que ambos estén boca abajo es apenas de un 10%, entonces, por una recomendación médica, será cesárea y probablemente por lo privado con el mismo doctor que nos ha visto.