Lussania Víquez no pudo llegar a Informe 11 Las Historias por un problema de salud

Lussania Víquez tiene seis meses de embarazo. Instagram

Los seguidores del programa Informe 11 Las Historias se llevaron la sorpresa esta noche del jueves de que solo Ginnés Rodríguez llegó a presentar el programa.

Muchos, de seguro, se preguntaron qué pasó con Lussania Víquez, si hace poco regresó de vacaciones.

Resulta que la presentadora tuvo un problema de salud de última hora y la mandaron a descansar a su casa.

Lussania contó que tuvo cita con su dermatóloga, porque hace unos días le salió una pelotita en un pie, que le ha estado sangrando y que quiso chequearse por aquello.

Sin embargo, jamás se esperó que le terminaran haciendo una pequeña cirugía.

“Yo estoy con un anticoagulante por la mutación que tengo en la sangre; entonces, cada vez que me bañaba sangraba, pero a la hora de caminar también me estaba molestando. Ella (la doctora) me dijo que me veía como un granuloma, me lo tuvieron que extraer con anestesia y la tienen que mandar a biopsiar; pero bueno, me hicieron tres puntitos y me mandaron a descansar”, explicó.

Con una gran sonrisa en su rostro dijo que espera regresar al programa de canal 11 este viernes, así como a radio Monumental, donde participa en un espacio por las tardes.

La presentadora, quien tiene seis meses de embarazo, contó la semana pasada que sus gemelitos están muy bien y que, según el ultrasonido que le hicieron, el varoncito pesa 908 gramos y la mujercita 754 gramos y que lo más importante es que los dos están muy bien y creciendo sanos y fuertes.