Lussania Víquez ya se jaló un “tortón” tras regresar a Informe 11

Lussania Víquez regresó a Informe 11 el pasado 8 de enero. (Captura)

Lussania Víquez regresó el pasado 8 de enero a Informe 11 y ya vivió un divertido y llamativo percance que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa compartió una anécdota que ocurrió detrás de cámaras antes de iniciar el programa. Según relató, mientras llevaba su bolso, notó que este estaba muy pesado y, sin saber qué lo causaba, decidió revisar su contenido y fue entonces cuando se percató de que llevaba algo muy especial: ¡el chupón de uno de sus gemelos!

Resulta que Lussania había salido para el canal sin notar que tenía guardado el chupón de Alessandro, uno de sus adorables bebés.

La anécdota no pasó desapercibida entre sus compañeros de trabajo, quienes no pudieron evitar vacilarla un poco. Uno de ellos, en tono de broma, le comentó que había dejado a su pequeño sin leche. Sin embargo, Lussania respondió con su característico buen humor, asegurando que no había problema, ya que en su casa tenían suficiente leche para el pequeño.

Lussania Víquez se encontró el chupón de uno de sus bebés. (Instagram)

Este divertido incidente ha generado risas y ternura entre los seguidores de la presentadora, quienes han elogiado su naturalidad y capacidad para enfrentar situaciones inesperadas con una sonrisa.

Recordemos que Lussi volvió a la pantalla chica tras seis meses de ausencia por su proceso de maternidad.