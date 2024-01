Todo esto dijo Ginnés Rodríguez en su despedida a Charlyn López de Informe 11

Ginnés Rodríguez y Charlyn López presentaron por última vez juntas Informe 11, este lunes. (Captura)

Definitivamente Ginnés Rodríguez es la amiga que muchos desearían tener en sus vidas.

La periodista dedicó lindísimas palabras a Charlyn López al despedirla de Informe 11: Las Historias, este lunes, cuando se dio el regreso a la televisión de Lussania Víquez.

Charlyn sustituyó a Víquez durante la licencia de maternidad de la colocha, por lo que en los últimos meses compartió cámaras con Rodríguez, la otra presentadora del espacio de Repretel canal 11.

En el último día de la modelo y exreina de belleza, Ginnés se tomó unos minutos para reconocer todas las cualidades de Charlyn y confirmar el gran cariño y admiración que desencadenó en ella, el tiempo que trabajaron juntas.

Ginnés Rodríguez despide a Charlyn López de Informe 11

“Es una bomba de energía. Así como ustedes la ven, con ese entusiasmo y esa alegría, así también es, y me encanta, porque he aprendido tanto de Char. Esa alegría que no se apaga, que no se opaca, sino que contagia. Quisiera dejármelas aquí a las dos (a Charlyn y Lussania), pero sé que Char nos va a seguir acompañando en Repretel”, dijo Ginnés.

Rodríguez dedicó las palabras a la vecina de Orotina previo a que Lussania reapareciera en las cámaras, un momento que la experiodista de Telenoticias celebró.

“Me encanta mucho poderle dar la bienvenida a Lu”, afirmó Ginnés; de seguido, Lussania salió al encuentro con ellas abrazándolas.

Pero Ginnés no fue la única que halagó a la guapísima alajuelense; Lussania también le dedicó un lindo mensaje al aire.

Lussania Víquez se reincorporó este lunes a Informe 11 y Ginnés Rodríguez y Charlyn López le dieron la bienvenida. (Captura)

“Char, hiciste un trabajo excepcional. Quiero felicitar a Charlyn porque cada una tiene su luz, cada una tiene su esencia. Charlyn es guapísima y descubrimos esta faceta que es atarantada, mamá, loca y esposa. Gracias por este maravilloso trabajo que hiciste”, dijo Víquez.

Aunque la guapa Charlyn dejará de aparecer en Informe 11: Las Historias, ella seguirá siendo ficha de Repretel, pues es la imagen del infocomercial Adela, y es una figura del elenco de transmisiones de fin y principio de año de la televisora de La Uruca.