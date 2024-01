Lussania Víquez admite que no todo es felicidad en su regreso a la televisión

Lussania Víquez volverá a la televisión este lunes 8 de enero. (Instagram)

“Son sentimientos encontrados. Una parte de mí dice que qué bonito retomar y hasta salir, ver gente, manejar… porque es volver a la Lussania que era antes; pero sí, me da dolor dejarlos (a sus hijos)”.

De esa forma admitió Lussania Víquez que tiene sentimientos encontrados y que no todo es una pura felicidad en su regreso a la televisión, este lunes 8 de enero, tras finalizar su licencia por maternidad.

Víquez está muy contenta por volver a su trabajo, pero reconoce que le dolerá no estar las 24 horas del día y los siete días de la semana al lado de sus retoños, Antonella y Alessandro, quienes nacieron el 29 de julio del año pasado.

“Ahorita estamos empezando con la alimentación complementaria y me duele no estar en todos los tiempos de comida; pero así es la vida, a mí me encanta trabajar y la gente que me conoce lo sabe. Tengo la gran bendición de que no me tengo que ausentar todo el día, solo un ratito”, agregó la colocha con su simpatía de siempre.

Lucy habló con La Teja días antes de retornar a la pantalla y nos contó cómo se organiza con sus pequeñitos de cara a su regreso a Informe 11: Las Historias, programa de Repretel donde se desempeña como presentadora.

Lussania Víquez presenta Informe 11: Las Historias junto a Ginnés Rodríguez.

Papá, abuela y niñera

Hace varias semanas, con su esposo, el doctor Jorge Sáenz, contrataron a una niñera que cuidará de los chiquitos durante las tardes-noches que estará trabajando, también coordinó horarios con su marido y echará mano de su mamita cuando así lo necesite.

“Tengo la bendición de que mi trabajo es de medio tiempo, que no es el caso de una mamá que se tenga que ausentar 10 o 12 horas, eso me tranquiliza; pero sí le da a uno cierta nostalgia, aunque sé que van a estar en buenas manos”, afirmó.

Lucy está contando la historia de esa manera porque a mediados de diciembre renunció a su segundo trabajo: el de locutora en radio Monumental, ya que no tenía corazón para dejar tanto tiempo sin su presencia a Anto y a Ale.

Aunque ama la radio, eligió seguir en canal 11 porque lleva mucho tiempo ahí, pero espera más adelante volver; por ahora, dice que tiene que ser consecuente con lo que está viviendo.

La renuncia a Monumental fue parte de esa logística que hizo para volver sin culpa al programa de historias y noticias positivas de la televisora de La Uruca.

Lussania Víquez junto a sus hermosos mellizos Antonella y Alessandro. (Instagram)

Le hace bien

En medio del pesar del desapego, Lu experimenta una gran felicidad por volver al programa que es una catarsis para ella debido al tipo de contenido que presentan y porque se reencontrará con una de sus mejores amigas: Ginnés Rodríguez.

“Este momento de volver lo estaba esperando y estoy muy contenta porque amo Informe 11, entonces el regreso lo veo como una posibilidad de volver a presentarme a la gente, de presentar historias positivas y lindas. Es un trabajo que no me carga enérgicamente, sino más bien me llena.

“Siempre he dicho que Informe 11 es una catarsis, el programa como tal y la amistad que tengo con Ginnés y es muy lindo porque uno puede tener un día estresante y ajetreado, pero cuando se llega al programa se relaja y vacila y creo que todos necesitamos eso”, continuó.

Y es que Ginnés juega un papel importante en la alegría que experimenta Lu en esta montaña rusa de emociones que está significando su vuelta a la tele.

Con la periodista habla casi que todos los días por mensajes, y en diciembre la vez más reciente que la vio cuando fue a Repretel a dejar su renuncia de la radio; sin embargo, ahora se ilusiona con el día a día que vivirán y las conversadas que se pegarán.

“Estoy muy contenta de ver a Ginnés porque aunque hablamos por mensajitos, no es lo mismo verla todos los días y hablar en todos los cortes comerciales y todos los segundos que podamos porque las dos somos buenas para hablar”, confesó Lussania.

Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz tuvieron que planificar muy bien sus tiempos para estar con sus bebitos. (Instagram)

Sin palabras

En cuanto al reencuentro con el público, Lucy también habló ya que está muy agradecida por tantísimo cariño y oraciones que recibió de la gente durante su prolongada ausencia en la televisión, que inició en mayo del año pasado.

“A la gente no me alcanzan las palabras para agradecerles por tantas oraciones, buenas vibras, por estar pendientes, por estar ahí. Eso de alguna manera lo llena a uno y lo fortalece montones. Es muy lindo saber que lo están esperando. Tengo claro que nadie es indispensable, pero cuando le preguntan a uno cuándo vuelve, lo hace sentir emocionado y feliz”, consideró.

Todos esos reencuentros son contención en la nostalgia que vive Víquez por estos días y que la hace más llevadera ilusionándose con cosas como la posibilidad de llevar a sus hijos al canal en estos días para que sus compañeros los conozcan y se derritan de la ternura.

Ella ve probable que Antonella y Alessandro visiten canal 6 algún día de las próximas dos semanas. La visita la tiene que planificar bien, porque reconoció que ser mamá de gemelos no es nada sencillo, aunque sí lo mejor del mundo.