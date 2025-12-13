Luto en la música: muere a los 86 años Abraham Quintanilla, papá de Selena Quintanilla

El cantante y productor Abraham Quintanilla, padre de la inolvidable Selena Quintanilla, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años, según confirmaron familiares del artista.

La muerte del músico, originario de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, fue confirmada por su hijo, el también cantante A. B. Quintanilla, por medio de una emotiva publicación en redes sociales.

“Con el corazón lleno de tristeza, quiero contarles que hoy falleció mi papá…”, escribió A. B. en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de Abraham.

Abraham Quintanilla, papá de Selena Quintanilla, murió a los 86 años. Fotografía: Instagram A. B. Quintanilla. (Instagram/Instagram)

Figura clave en la carrera de Selena Quintanilla

Además de ser su padre, Abraham Quintanilla fue el mánager de Selena Quintanilla, la icónica cantante tex-mex que murió el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, en un hecho que marcó para siempre a la música latina.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del productor musical.

Productor de la película sobre la vida de Selena

Abraham también fue productor ejecutivo de la película biográfica sobre la vida de su hija, estrenada en 1997, la cual fue protagonizada por Jennifer López y ayudó a consolidar el legado internacional de Selena.

Una vida dedicada a la música

Don Abraham fue cantante, compositor y productor. Durante su etapa escolar fundó un grupo musical llamado Gumdrops, aunque en ese momento no contó con el apoyo de su madre para seguir una carrera artística.

Abraham Quintanilla, papá de Selena Quintanilla, murió comunicó su hijo A. B. Quintanilla en esta publicación de Instagram. (Instagram/Instagram)

A pesar de ello, perseveró en la música y más adelante se integró a la banda Los Dinos. Posteriormente creó el grupo Selena y Los Dinos, proyecto con el que alcanzó reconocimiento y dejó huella como productor y figura clave en la música latina.