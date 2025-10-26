Netflix estrena Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, un homenaje familiar a la vida y legado de Selena Quintanilla

Selena y los Dinos: A Family’s Legacy abrirá una nueva ventana al universo de Selena Quintanilla, la artista que cambió para siempre la música latina.

La producción, dirigida por Isabel Castro (Mija, Darlin), se estrenará el 17 de noviembre de 2025, exclusivamente, en Netflix, y ya se perfila como uno de los lanzamientos documentales más esperados del año.

La cinta mostrará una perspectiva diferente de la vida de la intérprete de “Como la Flor”, explorando la fuerza familiar que impulsó su éxito y los lazos personales que definieron su historia.

El proyecto cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, incluyendo a Suzette y A.B. Quintanilla, hermanos de Selena, quienes fungieron como productores ejecutivos.

Un viaje por “La Bóveda” de los Quintanilla

El documental incluye videos caseros, grabaciones inéditas y archivos familiares guardados durante décadas, en lo que los Quintanilla llaman “La Bóveda”, un tesoro que contiene cintas VHS, Betacams y recuerdos digitales de los primeros años de la banda Selena y Los Dinos.

Durante la Billboard Latin Music Week 2025, Suzette Quintanilla explicó:

“Le di la llave de lo que llamamos La Bóveda. Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”.

La producción rescata no solo los momentos de fama y triunfo, sino también los de sacrificio, esfuerzo y unidad familiar que forjaron la carrera de la cantante.

El legado detrás del mito

Para la directora Isabel Castro, el objetivo del documental es revelar la humanidad detrás de la leyenda.

“Quería hacerle honor a su ascenso extraordinario y a su legado duradero, pero también mostrar la comunidad, el corazón y la alegría que Selena representó”, afirmó.

Selena y los Dinos: A Family’s Legacy combina material de archivo con entrevistas recientes a los familiares de la artista, logrando un relato emocional que busca reconectar a las nuevas generaciones con su historia.

Una colaboración renovada con Netflix

Este es el segundo proyecto entre Netflix y la familia Quintanilla, tras el éxito de Selena: La serie es protagonizada por Christian Serratos.

Sin embargo, a diferencia de aquella producción dramatizada, A Family’s Legacy adopta un tono documental, con un enfoque más íntimo, honesto y real sobre la vida y la memoria de la Reina del Tex-Mex.

El legado que sigue inspirando

A casi tres décadas de su asesinato, en marzo de 1995, Selena Quintanilla continúa siendo un ícono cultural, símbolo de orgullo latino y fuente de inspiración global.

Con este documental, Netflix y la familia Quintanilla buscan reafirmar que su voz, talento y espíritu siguen vivos en millones de seguidores alrededor del mundo.

