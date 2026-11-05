Luto en la TV mexicana con la muerte de recordada actriz de “Serafín”, “Cero en conducta” y “Derbez en cuando”

La muerte continúa golpeando la televisión mexicana: este miércoles se confirmó el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, a los 77 años.

Televisa Espectáculos confirmó la muerte de la artista a través de un mensaje que compartió en X, antes Twitter.

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“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería, por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, indicó la división de espectáculos del gigante televisivo.

María Alicia Delgado interpretó el personaje de la anciana Alz en las series de Eugenio Derbez. (X Twitter/X)

A Delgado se le recuerda por su participación en múltiples proyectos actorales de Televisa, entre ellos, series de comedia y telenovelas.

Sus proyectos en la TV

Ella formó parte de melodramas como “El diario de Daniela”, “Serafín”, “Amorcito corazón”, “La vecina” y otros.

En las series de comedia, participó en muchas producciones de Eugenio Derbez, entre esas “Derbez en cuando”, “Al derecho y al Derbez” y “XHDRBZ”.

María Alicia Delgado fue Alz en las series de Eugenio Derbez. (X Twitter/X)

En las series de Derbez, fue conocida por interpretar el personaje de Alz, una tierna y olvidadiza anciana.

También su nombre aparece en los créditos de programas como “Cero en conducta”, “La casa de la risa” y “Humor es… los comediantes”.

Según el periódico El Universal de México, María Alicia debutó en la televisión en 1984 con el programa “El tesoro del saber”.

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Por el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.