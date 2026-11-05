Luto en la TV mexicana con la muerte de recordada actriz de “Serafín”, “Cero en conducta” y “Derbez en cuando”

La muerte continúa golpeando la televisión mexicana: este miércoles se confirmó el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, a los 77 años.
Televisa Espectáculos confirmó la muerte de la artista a través de un mensaje que compartió en X, antes Twitter.
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“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería, por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, indicó la división de espectáculos del gigante televisivo.
A Delgado se le recuerda por su participación en múltiples proyectos actorales de Televisa, entre ellos, series de comedia y telenovelas.
Sus proyectos en la TV
Ella formó parte de melodramas como “El diario de Daniela”, “Serafín”, “Amorcito corazón”, “La vecina” y otros.
En las series de comedia, participó en muchas producciones de Eugenio Derbez, entre esas “Derbez en cuando”, “Al derecho y al Derbez” y “XHDRBZ”.
En las series de Derbez, fue conocida por interpretar el personaje de Alz, una tierna y olvidadiza anciana.
También su nombre aparece en los créditos de programas como “Cero en conducta”, “La casa de la risa” y “Humor es… los comediantes”.
Según el periódico El Universal de México, María Alicia debutó en la televisión en 1984 con el programa “El tesoro del saber”.
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Por el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.