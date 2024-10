Lynda Díaz advierte que cerrará bocas en el quinto programa de Mira quién baila

Lynda Díaz y César Abarca bailaron vals en la cuarta gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Ante las críticas, Lynda Díaz se mostró decidida a callar bocas con la presentación que le toca en el quinto programa de Mira quién baila, prometiendo una coreografía que dejará a todos boquiabiertos y demostrará su verdadero talento en la pista.

“Yo venía calentando motores con otros ritmos, no soy de arrancar con las cosas a full potencia en nada de lo que hago. Sin embargo, la última vez (cuarta gala) me sentí muy cómoda y ahora me toca bailar salsa y a eso, sí le hago, pero no quiero hablar mucho, porque creo que venimos callando bocas”, dijo mediante un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

Lynda Díaz confesó que iba a callar bocas en Mira quién baila

LEA MÁS: Lynda Díaz y su hija Coco Roper piden que se les haga un milagrito diferente a cada una

La guapa advirtió a sus fieles seguidores, pues contó que para la presentación del domingo le toca enseñar más piel.

“En mi casa desde pequeña nos criamos con salsa y con merengue, entonces yo la salsa me hierve la sangre, de verdad, la siento. Además, vienen muchos movimientos de nalgas y ya toca”, dijo.

Lynda Díaz confesó callar bocas en la próxima gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

LEA MÁS: Lynda Díaz recibió una inesperada serenata tras su regreso a Teletica y no fue de su esposo

Recordemos que desde que se inició Mira quién baila, la expresentadora ha sido criticada por el público, porque en una de las galas mezcló dos coreografías y por más que los jueces fueron rudos no fue nominada.