Lynda Díaz celebra gran momento en su vida y Glenda Peraza corrió a felicitarla

Lynda Díaz y Anthony Alfonso están casados desde el 8 de abril del 2022. (Instagram)

Lynda Díaz celebra un gran momento en su vida y Glenda Peraza no dejó ir la oportunidad para enviarle todas las felicitaciones del mundo.

Díaz y Peraza tienen muchos años de amistad, ya que se conocieron en el medio farandulero del país gracias a sus pasados como modelos y presentadoras de televisión.

Esa gran cariño y amistad que le tiene Peraza a la empresaria se reflejó este 8 de abril, día en que Lynda está celebrando dos años de casada con el empresario estadounidense Anthony Alfonso.

“Felicidades amiga, que sean muchos (años) más”, escribió Glenda en un posteo que hizo Lynda para celebrar lo feliz y dichosa que se siente a dos años de dar el “sí, acepto”, por cuarta ocasión.

Glenda Peraza fue de las primeras en felicitar a Lynda Díaz. (Instagram)

“Un día como hoy nos casamos. Feliz aniversario amor mío. Gracias por enseñarme lo que es el amor de verdad. Gracias por demostrarme que este matrimonio es nuestra prioridad. Tu amor, respeto y dedicación demuestran que sos único. ¡Qué feliz me haces todos los días y cómo me has ayudado a llevar todo! Increíbles momentos juntos y los que nos faltan. Soy tan afortunada de tenerte. We have it all (lo tenemos todo). Te amo”, fue el mensaje que compartió Díaz y el que dio pie a la felicitación de Peraza.

Lynda y Anthony se casaron en Aspen, Colorado, en una boda bastante humilde considerando los excesos con los lujos a los que nos tiene acostumbrados la expresentadora de canal 7.

Lynda Díaz vive un gran momento en su vida

Antes de Alfonso, Lynda les había dado el sí al empresario Carlos Solano (sentenciado de abuso sexual contra una de las hijas que tuvo con Lynda), el estadounidense Gary Austin (papá de los gemelos Gary y Tiffany) y al cirujano Andrés Vargas Scott.

El actual esposo de Lynda Díaz ha sido un apoyo importante para la exmodelo, ya que en medio de su relación fue que se dio la sentencia de Carlos Solano por abuso sexual contra Lynda Liz (la segunda hija de Díaz), así como las complicaciones cada vez mayores en la salud de Nicole “Coco” Roper, quien enfrenta el cáncer y las secuelas de una sobreirradiación.

