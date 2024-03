Lynda Díaz reconoce que hospitalizaciones de Coco Roper terminan en ataques contra ella

Lynda Díaz es una reconocida exmodelo y expresentadora de televisión que hizo carrera en Costa Rica, a pesar de que es puertorriqueña. (Instagram)

La empresaria y exmodelo Lynda Díaz reconoció este viernes que las hospitalizaciones de su hija, Nicole “Coco” Roper Díaz, terminan en ataques contra ella de parte de la gente, en redes sociales.

De esa manera, la puertorriqueña reconoció lo que le sucede, en un en vivo que hizo para enseñarles a sus seguidores en Instagram a hacer un queque de vainilla a lo LD (Lynda Díaz).

Según la expresentadora de canal 7, ella iba a cancelar el en vivo porque no está muy bien de ánimos ante la urgente hospitalización de su hija este jueves, pero después cambió de parecer y decidió complacer a quienes esperaban su receta.

“Estaba un poco desanimada. Ya saben la situación de la gordita (así le dice a Coco) que volvió al hospital y cuando pasan estas cosas todo se paraliza y todo se nos desordena y, en realidad, nos sucede a toda la familia”, dijo Lynda en un primer momento.

Díaz afirmó que iba a apagar los comentarios del en vivo para evitar que gente mala vibra se metiera a decirle cosas que no venían al caso, ataques y comentarios que son usuales que reciba cada que su hija está hospitalizada.

“No siempre son mensajes lindos. En estos días, especialmente, cuando la gorda está en el hospital, como que se me activan los ‘haters’ y me mandan cosas feas y uno es humano. Sé que muchas de ustedes me dicen que no haga caso, pero cuando ya son cuatro años que te siguen mandando cosas feas, me ahueva un poco”, comentó.

Lynda mencionó que ama a Coco por sobre todas las cosas, pero volvió a aclarar que, en ocasiones, le resulta imposible estar con ella en cada internamiento. Lynda vive en Miami y Coco, en Texas.

“Amo y adoro a mi hija por sobre todas las cosas. A veces es imposible para mí estar ahí cada dos semanas. No puedo. No soy una supermujer, soy humana, tengo muchas responsabilidades. En este momento volví a estudiar, estoy estudiando y trabajando. La gente habla, habla y habla y nadie sabe qué hay en la olla, sino quien la maneja. Sé el tipo de mamá que soy, que no tiene que entrar en cuestión; sin embargo, soy humana”, finalizó.

Coco lucha contra un cáncer de colon desde el 2020 y las secuelas que le dejó una sobreirradiación producto del tratamiento que la tienen con su salud muy comprometida.