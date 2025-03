Lynda Díaz explicó el motivo de una drástica decisión que tomó: “Tampoco soy una tontita”

Lynda Díaz quiere un poco de paz a sus 52 años, de ahí la medida que adoptará con sus redes sociales. Fotografía: Instagram de Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

Si algo tiene acostumbrados Lynda Díaz a la gente y a la prensa, es a decir las cosas como son, sin rodeos y sin ningún reparo. Así es ella y esa forma de ser la defiende a capa y espada.

Fiel a ese estilo, la guapísima exmodelo, de 52 años, explicó este martes con puntos y comas la razón de una drástica medida que tomó con su perfil de Instagram y que está a pocos días de ejecutar.

Díaz ya había dicho que el 15 de marzo convertirá en privada su cuenta en esa red social, en la que tiene 150 mil seguidores, pero no había dicho nada sobre el motivo de la decisión, algo que abordó ampliamente este martes en un en vivo.

Comentó que, al ser figura pública, muchas veces las situaciones por las que ha pasado han desencadenado ataques o comentarios de gente que entra a sus redes para decirle de todo, algo de lo que se cansó y que reconoció que le agobió en algún momento.

“Cuando uno es muy público o ha tenido episodios de estar muy público, se torna un poco agobiante, al punto que las personas empiezan a mandar mensajes, y ya ustedes saben. No estoy hablando de ustedes, mis amores, las que siempre están aquí, porque yo tengo gente maravillosa que es fiel y sé que van a estar ahí conmigo.

“A veces a las personas se les va la mano y llega el momento en que uno se siente un poquito agobiado y en este momento de mi vida quiero enfocarme en mi trabajo, que es lo que me gusta, porque a mí me gusta hacer buena plata (ríe), quiero tomarme las cosas con un poco de más calma. Eso no significa que más adelante vaya a abrirla otra vez, no lo sé, en este momento no lo sé”, refirió la empresaria.

Aseguró que las personas que ya la siguen podrán seguir viendo su contenido en la cuenta privada, pero que quienes no la siguen no podrán ingresar más a su perfil, porque ha detectado que hay gente que solo entra para husmear sobre su vida y atacarla.

Lynda Díaz tiene 150 mil seguidores en Instagram, un número que se podría abultar en los próximos días, aunque después podría bajar con la limpia que hará la exmodelo.

“Los que ya entraron no los voy a quitar, ni mucho menos, lo que quiero es mantener mi cuenta limpia. A mí no me gustan los insultos, yo soy una persona sumamente respetuosa; sin embargo, cuando tengo que decir las cosas o tengo que disparar, disparo directo a la persona que es y el que me conoce lo sabe y al que le gusta bien y al que no que le ponga mantequilla al pan, porque siempre ha sido así, porque tampoco soy una tontita”, subrayó.

Lynda mencionó que a partir del 15 de marzo, luego de hacer privado su perfil, las cosas que compartirá con su comunidad serán aún más personales y de su vida privada, mientras que el asunto de su negocio lo manejará en otra cuenta pública exclusiva.

“Si vamos a hacer ‘live’ va a ser para enseñarles mis carteras, mis zapatos, los viajes, paseitos con el esposo, vivencias aquí… Va a ser muy personal y les va a gustar más porque me voy a sentir en la libertad de poder compartir cosas que no me siento en este momento con ganas de hacerlas, porque sé que hay muchas personas que lo que hacen es verlo a uno y lo siguen a uno para poder criticar o lo que sea. Las que están aquí y las que me van a empezar a seguir, ahora sí que me voy a dar gusto enseñándole todas las cositas lindas porque yo sé que muchas se alegran y quieren que yo comparta un montón de cosas”, reiteró.

Lynda Díaz adoptará la medida pocos meses después de su participación en Mira quién baila.

